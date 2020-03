Als je de transitievergoeding samen met loon betaalt waarop de arbeidskorting van toepassing is, mag je de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon. Je moet wel voldoen aan de gebruikelijkheidstoets. De transitievergoeding komt dan ten laste van de vrije ruimte.

Een transitievergoeding is in principe loon uit vroegere dienstbetrekking. Je kunt de transitievergoeding daarom niet aanwijzen als eindheffingsloon. Hierop geldt dus een uitzondering.

Gebruikelijkheidstoets

Als je vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen wilt aanwijzen als eindheffingsloon, mag je daarmee niet meer dan 30 procent afwijken van wat gebruikelijk is (de gebruikelijkheidstoets).

Vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar zijn volgens de Belastingdienst gebruikelijk. De afwijking van 30 procent geldt niet voor dit bedrag. Je moet wel nagaan of aanwijzen wat redelijk is. Voor stagiairs en werknemers met een lager loon dan het minimumloon is dat niet het geval.

Transitievergoeding en vakantie-uren

Stel, een werkgever is een transitievergoeding van € 2.000 verschuldigd aan een werknemer. De werkgever betaalt deze tegelijkertijd met de resterende vakantie-uren en de opgebouwde vakantietoeslag. Het loon van de werknemer is hoger dan het minimumloon.

De werkgever wil de transitievergoeding aanwijzen als eindheffingsloon zodat deze onder de vrije ruimte valt. Mag dat?

Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking

De resterende vakantie-uren en de opgebouwde vakantietoeslag zijn loon uit tegenwoordige dienstbetrekking waarop de arbeidskorting van toepassing is. De werkgever betaalt dit samen met de transitievergoeding. Hij mag de transitievergoeding daarom aanwijzen als eindheffingsloon, mits is voldaan aan de gebruikelijkheidstoets.

Transitievergoeding in vrije ruimte

Een transitievergoeding van € 2.000 is lager dan het bedrag dat de Belastingdienst gebruikelijk vindt. Het loon van de werknemer ligt hoger dan het minimumloon. De werkgever heeft aan de gebruikelijkheidstoets voldaan. Hij mag de transitievergoeding van € 2.000 aanwijzen als eindheffingsloon.

De transitievergoeding van € 2.000 valt onder de vrije ruimte. Als de werkgever de vrije ruimte overschrijdt, is hij 80% eindheffing verschuldigd.

Bron: Forum Salaris