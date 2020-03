Qredits introduceert extra hulpmaatregel; 2% rente bij uitstel van aflossing

Qredits kan, met steun van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, een extra hulpmaatregel invoeren voor haar kredietklanten. Elke ondernemer met een krediet bij Qredits kan een uitstel van aflossing aanvragen gedurende een periode van zes maanden. Tijdens deze periode betaalt de klant slechts 2% rente. Zo hoeft de klant tijdelijk niet af te lossen, betaalt de klant substantieel minder rente en wordt de ondernemer hiermee fors ondersteund om het hoofd boven water te houden. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat stelt hiervoor zes miljoen euro ter beschikking.

De gevolgen van alle maatregelen om het coronavirus in te dammen raakt vooral veel ondernemers. ‘En dus ook met name de klantengroep van Qredits, de ondernemer in het midden en kleinbedrijf. De steun vanuit het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat geeft ons de mogelijkheid om duizenden ondernemers die, als gevolg van de effecten van de maatregelen rondom het coronavirus een uitstel van aflossing voor zes maanden nodig hebben, extra te ondersteunen. Wij zijn blij dat we ruimte hebben kunnen verzekeren voor onze klanten in het steunpakket dat de regering voor ondernemers heeft aangekondigd. We kunnen hiermee een nieuwe dimensie toevoegen aan onze rol als sociale kredietverstrekker.’, aldus Elwin Groenevelt, CEO van Qredits.

Qredits Hulplijn

Qredits heeft op vrijdag 13 maart al een Hulplijn voor klanten geopend, waar ze terecht kunnen met hun vragen. Telefonisch kunnen ondernemers met financiële problemen vanwege het coronavirus contact opnemen met 0546-534 080, per mail is dit hulp@qredits.nl. Groenevelt; ’Inmiddels hebben we ruim 2000 reacties ontvangen. Dat is echt overweldigend en geeft aan hoeveel behoefte er is aan ondersteuning van de klein zakelijke ondernemers. De meeste ondernemers hebben behoefte aan liquiditeit en werkkapitaal om de negatieve effecten voor de komende maanden te kunnen opvangen.’

De Qredits Hulplijn wordt per vandaag ook uitgebreid met een poule van Qredits coaches waar ondernemers terecht kunnen om te sparren over de problematiek die momenteel heerst in hun onderneming.

Uitstel Aflossing

Qredits biedt waar mogelijk een zogeheten uitstel van aflossing aan voor de duur van zes maanden. Het rentetarief wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Op deze manier gaat er voor de ondernemers geen onnodige liquiditeit verloren aan het aflossen van het krediet.