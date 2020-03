Accountant wil er juist nu zijn voor klant

Accountantskantoren proberen klanten actief te ondersteunen in de huidige coronacrisis. De meeste doen dat via de website. Sommige kantoren hebben een telefonische helpdesk ingericht.

Helpdesk

Een van die kantoren is BakerTilly. Daar is sinds dinsdag 17 maart een telefonische coronahelpdesk actief. Die is tussen 8 uur ’s ochtends en 8 uur ’s avonds te bereiken. Een woordvoerder kan niet zeggen hoeveel telefoontjes er per dag binnenkomen, maar wel dat het behoorlijk druk is. Klanten bellen ook rechtstreeks met hun relatiemanager, laat ze weten. BakerTilly heeft een eerstelijn en een tweedelijn voor vragen. Op de eerstelijn werken medewerkers van accountancy & advies. Zij zijn uitgerust met een uitgebreid belscript dat steeds geactualiseerd wordt op basis van het nieuws over corona. Specifieke vragen worden doorgezet naar de specialisten in de tweedelijn.

Juist nu er zijn voor klanten

Ook Flynth heeft een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona. Clustermanager arbeidszaken Rick van den Bos schat dat daar meer dan honderd keer per dag naar wordt gebeld. ‘Klanten nemen ook rechtstreeks contact op met hun relatiebeheerder, maar zo’n algemeen nummer is toch nuttig. Klanten kunnen dat van 8 tot 8 bellen, het is snel en biedt klanten meteen een luisterend oor.’ De vragen gaan vooral over de overheidsmaatregelen, is de ervaring bij Flynth. ‘In het begin van de week was het arbeidstijdverkorting, daarna belden veel zzp’ers die zonder werk kwamen te zitten en nu zien we dat er vooral hulp nodig is bij het daadwerkelijk aanvragen van overheidssteun.’ Het is topdrukte, aldus Van den Bos. ‘Maar we vinden het belangrijk dat we onze klanten nu kunnen laten voelen dat ze terecht voor ons gekozen hebben.’

Crisisteam

Grant Thornton heeft de hele homepage in het teken van corona gezet. ‘Hoe kan ik reageren op het coronavirus COVID-19?’ stelt de tekst. Wie doorklikt komt bij het ‘crisisteam’. ‘Dat bestaat uit de vier contactpersonen van de verschillende servicelines’, zegt partner Christiaan Buizer van de Goudse vestiging. Die stelt dat klanten hun vragen rondom corona meestal meteen aan hun relatiemanager stellen. ‘Maar als fiscalist word ik zelf ook gebeld, met name over het nieuwe noodfonds.’ Buizer vertelt dat het kantoor een schaduwwebsite achter de hand houdt mocht de website van het UWV, net als die van de werktijdverkorting, regelmatig uit de lucht gaan. ‘Klanten en niet-klanten kunnen daarop hun gegevens invullen, en wij zetten de input door naar het UWV als het rustiger is op hun website.’ Buizer verwacht dat corona zeker impact zal hebben op het werk van accountants en fiscalisten. Dat zal zich meer richting advies bewegen en zich minder op het standaardwerk concentreren. ‘Wij hebben deze week al circa 80 procent van onze klanten gebeld met de vraag of we ze ergens mee kunnen helpen. We kennen hun business en kunnen ze ondersteunen bij het vinden van een passend antwoord op de zakelijke uitdagingen.’

Webinar

De meeste kantoren volstaan met nieuwsberichten over corona. Een enkeling heeft daar een apart dossier van gemaakt. Daar wordt dan geen apart telefoonnummer bij vermeld, soms wel een emailadres waar klanten met hun vragen terecht kunnen. Zo heeft Koenen en co een coronamailbox. Sommige kantoren, waaronder Visser en Visser, hebben een aparte menuknop ‘corona’ po hun website. PwC organiseerde op vrijdagmiddag om 16 uur een webinar over het virus, waar onder oud-Commandant der Strijdkrachten Peter van Uhm sprak. Andere kantoren lijken, afgaande op hun websites, nog in een coronavrije wereld te leven. Wie naar de website van Fiscount gaat, het samenwerkingsverband met accountants, fiscalisten, juristen en aanverwante specialistische zakelijke dienstverleners, ziet twee handen die elkaar ferm schudden. Je zou er bijna nostalgisch van worden.