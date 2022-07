Alfa Accountants brengt regionale kantoren samen in Zwolle

De ongeveer 30 medewerkers van Alfa Accountants en Adviseurs uit Meppel verhuizen naar Zwolle. Er komen 75 medewerkers te werken, waarmee Zwolle een van de grotere vestigingen van Alfa wordt.

De Meppelse accoutants verhuizen in twee etappes. Op 22 juli nemen zij hun intrek bij collega’s in Zwolle en IJsselmuiden. Pas later in het jaar kan iedereen naar het kantoorpand aan de Burgemeester Roelenweg in Zwolle komen. In dat pand, met meerdere gebruikers, huurt Alfa een complete etage. De verwachting is dat het kantoor in december in gebruik kan worden genomen. Er ontstaat op die manier eind een vestiging met 75 medewerkers.

Digitaal

Het bundelen van drie kantoren komt niet onverwacht, zegt directeur Wilma Gomarus van de Alfa-vestigingen in Zwolle, Meppel en IJsselmuiden. ‘We gaan steeds meer digitaal met klanten communiceren. Corona heeft geleerd dat online vergaderen niet perfect is, maar wel een heel goed alternatief is om even met een klant te overleggen. Klanten leveren tegenwoordig alles digitaal aan. We kunnen door de automatisering ook 24/7 met de klant meekijken. Het klantenbezoek op kantoor is de laatste jaren mede daardoor sterk afgenomen. En het liefst komen we gewoon bij de klant over de vloer, op zijn of haar eigen bedrijf.’