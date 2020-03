Vroegpensioeners zorg mogen weer aan de slag

Gepensioneerde zorgmedewerkers, die hun pensioen meer dan vijf jaar vóór hun AOW-leeftijd vervroegd hebben laten ingaan, mogen opnieuw aan het werk zonder fiscale gevolgen voor hun pensioen.

‘Nieuwe situatie’

Dat schrijft Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen in de V&A 20-005. Het is aannemelijk dat deze gepensioneerde zorgmedewerkers op moment van vervroegde pensionering niet de intentie hadden om later weer aan het werk te gaan. De uitbraak van het coronavirus COVID-19 is een nieuw ontstane situatie en vormt de aanleiding voor het hervatten van de werkzaamheden.

Toestand in de zorg

In een blog op nursing.nl schrijft een ic-verpleegkundige dat zich inderdaad gepensioneerden (maar ook oud-collega’s en docenten) melden om hulp te bieden. Er kan nog wel iets meer worden gedaan: