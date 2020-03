Corona | Accountantsopleidingen spelen in op moeilijke tijden

Accountantsopleidingen gaan creatief om met de soms lastige omstandigheden als gevolg van de coronacrisis en hebben in zeer korte tijd vrijwel al hun onderwijsactiviteiten digitaal vormgegeven. Dat constateert de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) op basis van gesprekken met opleiders en vertegenwoordigende organen van opleidingen. Bij Markus Verbeek Praehep heeft de ontwikkeling van virtual classrooms bijvoorbeeld een extra boost gekregen, meldt de opleider.

Gesprekken CEA

De coronacrisis raakt accountantsopleidingen in hun primaire proces, constateert CEA. Daarom voert de commissie sinds vorige week intensief overleg met opleiders en vertegenwoordigende organen van opleidingen. CEA bespreekt de gevolgen van de overheidsmaatregelen voor het onderwijs en de examens. Ook inventariseert zij de vragen en problemen waar opleidingen tegenaan lopen en denkt zij mee over oplossingen.

Afstemming over tentamens

Het eerste beeld is positief, meldt CEA. Opleidingen hebben in zeer korte tijd (vrijwel) al hun onderwijsactiviteiten digitaal vormgegeven. Ook mondelinge examens worden nu grotendeels online afgenomen. Het op afstand afnemen van (landelijke) schriftelijke tentamens vraagt nog nadere afstemming. Daarover voert CEA nu overleg met alle betrokken partijen. Bepaalde toezichtactiviteiten, zoals de beleidsgesprekken met de AA-opleidingen en de visitatie van de RA-opleidingen op het gebied van IT zijn opgeschort. In plaats van beleidsgesprekken voert CEA nu telefonisch voortgangsgesprekken met alle AA-opleidingen. De commissie waardeert de inspanningen en inventiviteit van opleidingen, docenten en studenten om de continuïteit van het onderwijs en de examens zo goed mogelijk te verzekeren.

Markus Verbeek Praehep

Markus Verbeek Praehep is een van de grootste opleiders van de Accountancy-MKB leerlijn en biedt daarnaast PE-cursussen voor accountants aan. De coronacrisis leek grote gevolgen te hebben voor de post-HBO-opleiding Accountancy-MKB en voor de PE-cursussen, meldt de opleider. Lessen vervielen en examens werden geannuleerd. Toch blijkt de huidige crisis ook nieuwe kansen te bieden. De crisis fungeert als vliegwiel voor een verdere digitalisering van het cursus- en opleidingsaanbod.

Virtual classroom

Directeur Frank Bakker verwoordt de nieuwe trend als volgt: “Wij waren in eerste instantie overvallen door alle maatregelen die getroffen werden. Tegelijkertijd waren wij al bezig met het opzetten van virtual classrooms. Die ontwikkeling heeft nu een extra boost gekregen. Alle lessen gaan door en wij maken daarbij gebruik van virtual classrooms. De eerste resultaten zijn boven verwachting. Sommige studenten vragen zelfs aan ons waarom we dit niet eerder gedaan hebben.”

Net als bij een klassikale bijeenkomst kunnen de docent en de studenten bij Markus Verbeek Praehep elkaar in de virtual classroom gewoon zien en met elkaar communiceren. De docent kan aantekeningen maken op een digitaal bord, een presentatie geven en vragen van studenten beantwoorden. Studenten nemen actief deel aan de les, kunnen vragen stellen aan de docent, met medestudenten discussiëren en ook zelf presentaties verzorgen. Bakker: “Ook na de coronacrisis blijven wij de virtual classroom aanbieden als innovatieve, aantrekkelijke en tijdbesparende manier om opleidingen te volgen. Wij zijn dan ook, ondanks de moeilijke situatie waarin we zitten, blij dat wij straks als grote opleider nóg beter kunnen inspelen op de leerbehoefte van onze studenten en cursisten.”

Bron: CEA/Markus Verbeek Praehep