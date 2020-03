Corona | Kredietverzekeraars verwachten hausse aan faillissementen

Forse staatssteun en soepele banken kunnen niet voorkomen dat de komende maanden veel meer bedrijven failliet gaan, verwachten kredietverzekeraars en factoringbedrijven.

Het FD vroeg bij een aantal partijen wat de coronacrisis gaat betekenen voor ondernemingen. Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld, houdt er rekening mee dat er wereldwijd 14% meer bedrijven failliet zullen gaan.

Kredietverzekering bijna niet meer te sluiten

In sommige bedrijfstakken heeft het coronavirus de risico’s zo vergroot dat een kredietverzekering bijna niet meer te sluiten. Vooral de horeca, de sierteelt, de evenementenbranche en de creatieve sector gaan veel faillissementen tegemoet, denken kenners. Overbruggingskredieten voor ZZP’ers zijn nog maar nauwelijks te krijgen, zegt Igor Meijs van specialist Freelance Factoring.

Betaaltraject oprekken

Bedrijven die een beroep doen op overheidssteun, moeten tot mei wachten op betaling en het ziet er nog niet naar uit dat de beperkende maatregelen na 6 april worden opgeheven. Koen Smelter van Westland Adviesgroep ziet als oplossing dat schuldeisers en leveranciers hun betaaltermijn enorm oprekken. ‘Doen ze dat niet, dan wordt het een bloedbad. Incassotrajecten hebben nu geen enkele zin, want er valt niets te halen, en je hebt er als groothandel niets aan om het faillissement van tientallen klanten aan te vragen.’ De drie grote Nederlandse kredietverzekeraars Atradius, Euler Hermes en Coface hebben de betaaltermijnen al met 30 dagen opgerekt.

Ook grote bedrijven hebben geld nodig

De vraag naar extra financiering is er ook bij grotere bedrijven, zegt Federico Travella van factoringbedrijf/financieringsplatform Novicap. ‘Midkappers die werkkapitaal nodig hebben, nemen waanzinnige bedragen op. Zo extreem als nu heb ik het niet eerder gezien.’ Bedrijven in de reisindustrie, horeca of uitzendwerk worden met argwaan bekeken, terwijl sectoren die aan de overheid leveren extra vertrouwen krijgen. Volgens Rob Toorman van factoringbedrijf NL Credit Services grijpen ondernemers naar wanhoopsmiddelen, zoals een factuur dubbel indienen of een nulletje extra achter een rekening zetten. ‘Bij factoring ligt het grootste risico niet bij de debiteur, maar bij de klant.’

Factoringbedrijven

Factoringbedrijven zelf gaan het ook moeilijk krijgen, is de verwachting. ‘Factoringpartijen die zwaar in MKB en ZZP zitten, zullen het lastig krijgen. In de komende maanden gaan we ontdekken of alternatieve financiering ook in crisistijd een plek heeft’, zegt Travella.

Verwachtingen economisch klimaat

Ondernemers in de detailhandel, horeca en reisbranche zagen de bui begin maart, voordat de overheid besloot tot maatregelen om het virus in te perken, al hangen. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Die branches verwachtten toen al een duidelijk slechter economisch klimaat. In de reisbranche verwachtte per saldo 78% van de ondernemers dat het slechter zou gaan; de horeca stond op -29%.

Bron: FD/CBS