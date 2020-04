Corona | SRA-Corona Barometer: economisch sentiment verslechterd

De tweede week van de SRA-Corona Barometer laat een daling zien van het vertrouwen in de overheid, meldt de beroepsorganisatie. Terwijl een week geleden 68% van de gepeilde SRA-kantoren nog (zeer) positief was over de verwachte effectiviteit van de steunmaatregelen, is dat nu nog maar 43%.

Het algehele sentiment over Corona is licht verslechterd, meldt SRA: 78% van de klanten is (zeer) negatief gestemd, ten opzichte van 73% een week geleden. Het negatieve sentiment wordt mede veroorzaakt doordat voor 13,5% van de klanten een directe omzetdaling wordt verwacht van 80 tot 100%. Voor nog eens 46,5% daalt de omzet per direct met 60 tot 80%. In totaal bedraagt de directe omzetdaling voor drie vijfde van de klanten meer dan 60%. Het verwachte gebruik van de steunmaatregelen, zodra deze opengesteld zijn, neemt toe.

