Corona | D66 wil soepelheid bij beoordeling urencriterium voor zelfstandigen- en startersaftrek

D66-Kamerlid Van Weyenberg vraagt minister Hoekstra en staatssecretaris Vijlbrief of ze vanwege de coronacrisis bereid zijn om bij twijfel soepelheid te betrachten over de aannemelijkheid van het behalen van het urencriterium voor de zelfstandigen- en startersaftrek. De D66’er heeft Kamervragen gesteld over de gevolgen van de coronacrisis voor het urencriterium, de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek.

Van Weyenberg wijst er op dat er ook naar aanleiding van de crisisjaren 2009 en 2010 werd besloten om bij twijfel soepelheid te betrachten over de aannemelijkheid van het behalen van het urencriterium. Het Kamerlid wil weten of het kabinet bereid is om daar ook nu soepel mee om te gaan en of het urencriterium voor 2020 kan worden aangepast door bijvoorbeeld de uren over de maanden waarin het noodpakket in werking is niet mee te tellen. ‘Deelt u dat het goed is om in deze uitzonderlijke tijd ruimhartig om te gaan met het urencriterium?’, vraagt hij Hoekstra en Vijlbrief.

Ook wil Van Weyenberg weten welke andere mogelijkheden het kabinet heeft om soepelheid te betrachten en vraagt hij of het mogelijk is het urencriterium aan te passen bij de vooraangifte voor 2020. ‘Zo niet, is het dan wel mogelijk om in de toelichting bij de vooraangifte aan te geven dat besloten is om ruimhartig om te gaan met het urencriterium?’

