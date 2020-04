Gert van den Brink RA: Accountant heeft eigen verantwoordelijkheid in coronavragen

Het uitstellen van het opstellen van een jaarrekening van een onderneming ligt voor de hand, maar is dat verstandig? Wanneer dit uitgesteld wordt zou dat zo maar – met oog op bijv. kredietverlening – onverstandig kunnen zijn. In het kader van de NOW-regeling vraagt de overheid straks nadrukkelijk om een verklaring van een accountant over de correctheid van uitbetaalde bedragen. Twee onderwerpen die nu actueel zijn op ieder accountantskantoor. Gert van den Brink legt dit a.s. vrijdag in een online cursus uit hoe accountants hier mee om kunnen gaan.

Jaarrekening nu of later?

Gert van den Brink RA, adviseur over vaktechnische issues bij Full Finance: ‘De jaarrekening moet je nu niet laten liggen. Je mag daar rekening houden met de situatie van nu van een onderneming. Met alle ondersteuningsmaatregelen van de overheid. Dat beeld kan over een paar maanden echt anders zijn.’ Hij wijst er op dat goede historische jaarcijfers van groot belang kunnen zijn voor de financieringsmogelijkheden van een onderneming nu. Wanneer je het opstellen van deze cijfers uitstelt zou het zo maar eens kunnen zijn dat je daar een ondernemer niet echt mee van dienst bent. Juist vanwege die externe financierbaarheid.’

Meer dilemma’s

De NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) moet ondernemers nu direct financiële ondersteuning in hun loonkosten geven om moeilijke tijden door te komen. De regeling is er op gericht om snel te kunnen handelen en dus op korte termijn te kunnen overgaan tot het uitbetalen van bedragen. Controle vindt plaats achteraf. En dan wordt er nadrukkelijk om een verklaring van een accountant gevraagd. ‘Vergelijk het met een samenstellingsopdracht. Weliswaar is de accountant daar niet verantwoordelijk voor het aanleveren van de informatie, maar wanneer hij evidente fouten of ongebruikelijke posten over het hoofd ziet is hij daar wel voor verantwoordelijk. Daarover is genoeg jurisprudentie.’ Op de vraag wat in de NOW-regeling een mogelijke valkuil kan zijn antwoord hij. ‘Denk aan ongebruikelijke patronen, kijk naar het seizoensverloop van de omzet. Zitten daar nu ineens onverklaarbare patronen in? Een accountant ontkomt er niet aan in deze kritisch te kijken naar wat er voor hem ligt.’

A.s. vrijdag geeft Gert van den Brink de online cursus ‘Coronacrisis in de jaarrekening, een praktische aanpak’. In deze praktische online cursus legt hij uit hoe je rekening moet houden met de corona-crisis bij het opstellen van de jaarrekening. Hij geeft daarbij een praktische uitleg van de NBA Alert 42 met een daarop gebaseerd kort stappenplan. Ook gaat hij in op de accountantsverklaring bij de NOW.