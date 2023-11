BBB verzweeg mogelijk illegale donaties in jaarrekening

Het ministerie van Binnenlandse Zaken onderzoekt mogelijk illegale donaties aan de BBB door een van de oprichters van de partij, zo bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van BNR. Kortingen van een reclamebureau zijn niet verwerkt in het overzicht van giften in natura.

De omroep bekeek de verdiensten van reclamebureau RemArkAble, eigendom van BBB-medeoprichter Wim Groot Koerkamp. Dat gaf de partij grote kortingen voor verleende diensten, zoals het beheren van de webshop en het schrijven van persberichten. Voor het ministerie geldt die korting als een gift in natura, maar die staat niet in het financieel verslag van de BBB over 2022.

Wel vermeld onder schulden

Het jaarverslag meldt giften van meer dan 4.500 euro; onder die noemer vallen vijf donaties, onder meer van Trigona Dairy Trade uit Didam: die is de gulste gever met een donatie van 12.500 euro. Opgeteld gaat het om. 32.500 euro aan giften, aldus het jaarverslag. En er waren geen giften in natura ter waarde van meer dan 4.500 euro. ReMarkAble duikt wel op onder het kopje ‘schulden’: van de BBB had het bureau eind 2022 nog een kleine 87.000 euro tegoed, verdeeld over drie posten. Accountant Versluis oordeelt dat de overzichten een getrouw beeld geven.

Korting is gift

Volgens BNR verdiende ReMarkAble vorig jaar ruim twee ton met klussen voor de BBB. Groot Koerkamp zou voor een uurtarief van 110 euro op de rekeningen staan. Dat bedrag is nooit betaald: volgens penningmeester Jan Brok kreeg de BBB een korting van 40 tot 70 euro op het gewoonlijke uurtarief, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. Maar: ‘Als een persoon of bedrijf een gratis dienst verleent of korting geeft op de marktconforme prijs van die dienst, moet het verschil worden gezien als een gift in natura’, vindt Binnenlandse Zaken. En dan moet dat worden vermeld in de jaarrekening. In het jaarverslag over 2021 stond wel een donatie in natura van ReMarkAble ten bedrage van 45.000 euro vermeld, maar accountant Versluis weigerde toen af te tekenen op de post omdat er onvoldoende ‘controle-informatie over de juistheid en volledigheid’ van de donatie verstrekt was.

De kwestie kan leiden tot een bestuurlijke boete voor de BBB, al komt dat bijna nooit voor. De partij kreeg eerder deze maand al kritiek van de Commissie toezicht financiën politieke partijen omdat er onvolledige documentatie over de geldschieters werd verstrekt.