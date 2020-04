Corona | Accountants en CFO’s zien vertrouwen in Europese economie fors dalen

Accountants en CFO’s zien een schokkend effect van de coronacrisis op de globale en Europese economie. Dat blijkt uit de Global Economic Conditions Survey (GECS) van het Institute of Management Accountants (IMA) en de Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) Dat is de grootse terugkerende economische enquête onder accountants ter wereld, gehouden onder bijna 1000 accountants en CFO’s.

Wat zien accountants?

• Het vertrouwen in de economie in Europa is in het eerste kwartaal van dit jaar met 32% gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019.

• Orders, werkgelegenheid en investeringen hielden in Europa juist stand en toonden geen daling. In tegenstelling tot andere delen van de wereld.

• De regio, inclusief het VK, zal de komende maanden een sterke economische krimp doormaken.

• De ondervraagden schatten in dat er dit jaar een wereldwijde BBP-daling van 4% tot 5% komt en een productiedaling van 10%.

• Risico’s voor een nieuwe staatsschuldencrisis in Europa zullen onvermijdelijk toenemen.

• De wereldhandel zal dit jaar fors teruglopen, mogelijk met wel 20%.

Uit de grafiek blijkt dat het vertrouwen in de economie in West-Europa het eerste kwartaal van dit jaar met 32% is afgenomen ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019. Andere indicatoren van het onderzoek, zoals orders, werkgelegenheid en investeringen, bleven wel stabiel in West-Europa. Dit in tegenstelling tot andere delen van de wereld.

“Het is de sterkste daling in het vertrouwen die wij tot dusver in ons onderzoek hebben gezien en deze cijfers geven nog niet eens de volledige schaal van de wereldwijde economische krimp aan die nu aan de gang is. Deglobalisering wordt door veel ondervraagden genoemd als een reëel scenario voor de nabije toekomst”, aldus Alain Mulder, Senior Director of Europe Operations bij IMA. De ondervraagden geven aan dat er ongetwijfeld een krimp zal plaatsvinden van 4% tot 5% op het wereldwijde BBP en een productiedaling van 10%. Tijdens de recessie van 2008/09 was dit op het dieptepunt respectievelijk 2,5% en 6%.

Michael Taylor, chief economist bij ACCA waarschuwt voor aanzienlijk lagere economische output in de nabije toekomst en voegt toe: “Gegevens zoals werkloosheidsaanvragen en activiteitenenquêtes in de eurozone, het VK en de VS, wijzen op een dalende economische output. Opkomende markten worden met extra moeilijkheden geconfronteerd, aangezien een vlucht naar kwaliteit bij investeerders leidt tot kapitaaluitstroom.”

Eurozone

De aanpak van landen zoals Nederland, Denemarken en het VK, waarbij de staat een groot deel van het loon van werknemers in getroffen bedrijven betaalt, zorgen voor de juiste omstandigheden om na de coronacrisis terug te keren naar de normale economische activiteit.

Maar door de nasleep van deze economische schok zullen veel landen in de eurozone grote tekorten en schulden hebben in de publieke sector. Deze zullen ruim boven de limieten uitkomen die zijn vastgesteld voor de eurolanden, wat resulteert in een onvermijdelijke toename in het risico van een nieuwe staatsschuldencrisis. Zelfs vóór de huidige economische schok werd Italië door velen beschouwd als de meest waarschijnlijke kandidaat voor een dergelijke crisis, met een zeer hoge overheidsschuld (130% van het BBP). Nu dit land zo hard getroffen is door de crisis zal dit alleen maar toenemen.

Deglobalisering

Nu de kwetsbaarheid van verschillende supplychains is blootgelegd verwachten financiële professionals dat het langetermijneffect van de crisis zal inhouden dat de internationale economische banden afnemen en regionaler worden. De wereldhandel zal dit jaar fors teruglopen, mogelijk met wel 20%. De grote vraag is dus of de wereldhandel samen met de wereldeconomie zal herstellen, of dat er deglobalisering zal plaatsvinden.

Bron: IMA/ACCA