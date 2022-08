Rapport: ‘Interne controle onder druk’

De kwaliteit van interne controles binnen organisaties staat onder druk. Dat blijkt uit het nieuwe rapport van het Institute of Management Accountants, ACCA en de Internal Audit Foundation.

Het rapport laat zien dat de aanhoudende gevolgen van de pandemie, het turbulente economische klimaat, nieuwe regelgeving en technologische ontwikkelingen grote knelpunten opleveren voor de interne controleactiviteiten van mondiale en Nederlandse organisaties. Voor het rapport (Internal Control and the Transformation of Entities) hebben de drie beroepsorganisaties circa 2000 van hun wereldwijde leden ondervraagd om inzicht te vergaren in de toekomst van interne controle.

De lokale respondenten in West-Europa identificeren een aantal uitdagingen, maar ook positieve ontwikkelingen omtrent interne controle, waar ook Nederlandse bedrijven mee te maken hebben:

42% van de respondenten beschouwt het gebrek aan goed opgeleid personeel als het belangrijkste struikelblok voor het implementeren van interne controle;

38% van de respondenten ziet een gebrek aan technische kennis als een belangrijk obstakel voor het actualiseren van interne controleprocessen;

44% van de respondenten meldt dat de toegenomen beschikbaarheid van gegevens de effectiviteit van de interne controle heeft verbeterd;

25% van de respondenten is van mening dat hybride werken de effectiviteit van de interne controles heeft verbeterd.

‘Interne controle is nu en in de toekomst van steeds groter belang, zeker als de huidige turbulentie en volatiliteit aanhouden. Daarom is het essentieel dat organisaties bekwame mensen werven en behouden die ervoor kunnen zorgen dat interne controles wendbaar en klaar voor de toekomst zijn om bedrijfstransformatie en groei te ondersteunen,’ aldus Alain Mulder, Senior Director Europe bij IMA.

Het rapport stelt ook een aantal cruciale acties voor om de effectiviteit van interne controle te verbeteren: