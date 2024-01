IMA introduceert basiscertificaat

Het Institute of Management Accountants (IMA), de wereldwijde vereniging van accountants en financeprofessionals, heeft een een nieuwe basiscertificering geïntroduceerd binnen het accounting- en financevakgebied: de Financial and Managerial Accounting Associate (FMAA).

De nieuwe titel geeft studenten, starters en zij-instromers essentiële kennis en vaardigheden op het gebied van accounting en finance. ‘Hierdoor kunnen ze hun expertise aan werkgevers tonen en een erkende basis leggen om hun vaardigheden uit te breiden.’ Gecertificeerde FMAA’s bouwen kennis op in vijf domeinen: algemene accounting en financieel management, voorbereiding en analyse van financiële overzichten, planning en budgettering, kostenbeheer en KPI’s, interne controle en beroepsethiek. Het examen neemt twee uur in beslag en telt 80 meerkeuzevragen. Er zijn geen toelatingseisen om de certificering te behalen.

Barrières verlagen

Het IMA wil met de FMAA-certificering een flexibel en praktisch pad bieden voor individuen die willen bewijzen dat ze de taal van het bedrijfsleven spreken bij huidige en toekomstige werkgevers, legt IMA-CEO Mike DePrisco uit. ‘Omdat de kennis van accountingbasisbeginselen steeds belangrijker wordt voor bedrijven en het tekort aan accounting- en financeprofessionals niet afneemt, minimaliseert de FMAA traditionele toegangsbarrières en opent het kansen voor anderen uit verschillende beroepen en sectoren.’ De inschrijving voor de FMAA opent deze maand en de eerste examens vinden plaats in maart, in Prometric-testcentra.

Het IMA heeft een wereldwijd netwerk van ruim 140.000 leden in 150 landen en 350 professionele en studentenchapters. Bestaandde certificaten zijn de Certified Management Accountant (CMA) en Certified in Strategy and Competitive Analysis (CSCA).