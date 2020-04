Corona | Het economische nieuws dat je wist dat zou komen

Zoals verwacht stevent de eurozone af op een diepe recessie. Recente cijfers wijzen op de grootste krimp in 75 jaar. Nederland behoort tot de zwaarst getroffen landen.

Steunpakket niet genoeg

Rabobank denkt dat de recessie in Nederland erger zal zijn dan die in 2009. De hardst geraakte sectoren zijn volgens de bank: de horeca, de landbouw, de industrie en delen van de zakelijke dienstverlening. De verwachting is dat de werkloosheid de komende maanden hard oploopt en dat het steunpakket van de overheid een diepe recessie niet kan voorkomen.

Flexschil

ING verwacht dat de krimp in de hele eurozone dit tweede kwartaal uitkomt op 7,7%. In Nederland wordt in het tweede kwartaal een krimp van 10,6% verwacht, waarmee ons land het hardst getroffen is in de eurozone. Dat komt vooral door omvangrijke flexschil, stelt ING. Een relatief groot deel van de zzp’ers, uitzendkrachten en mensen met nulurencontracten, verliest nu zijn baan. Daarnaast is Nederland, net zoals Duitsland, een relatief open economie, wat betekent dat het heel afhankelijk is van handel met het buitenland, en die ligt nu grotendeels stil. Ook reageert de consument in Nederland vaak krachtiger op inkomensschokken. Dat heeft te maken met onze gedwongen pensioenbesparingen, waardoor er weinig vrije besparingen zijn en mensen vaak geen buffertje hebben. ING rekent erop dat de Nederlandse economie zodra de crisis voorbij is sneller terugveert naar haar oude niveau dan die van de andere eurolanden.

Frankrijk

De Franse economie is dit jaar al met 6% gekrompen. Het is de diepste recessie in het land sinds 1945. De industriële productie draaide in de week van 27 maart tot en met 3 april maar op 56% van de capaciteit, flink lager dan de 78% in februari en een historisch dieptepunt. Voor elke twee weken dat de Franse economie in lockdown blijft, gaat er dit jaar 1,5 procentpunt van de economie af, schat de Banque de France.

Duitsland

In Duitsland schatten de vijf grootste economische instituten een krimp van 1,9% in het eerste kwartaal, gevolgd door drie maanden waarin de afname 9,8% bedraagt. De raming voor heel 2020 is een daling van het bruto binnenlands product (bbp) van 4,2%, en een werkloosheid die oploopt van 5% tot 5,9%. Dit betekent het grootste welvaartsverlies sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wel wordt voor 2021 een krachtig herstel verwacht, waarin het bbp met 5,8% toeneemt.

Bron: ING