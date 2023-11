ECB waarschuwt voor meer faillissementen en wanbetalers

In haar halfjaarlijkse Financial Stability Review ziet de ECB het aantal wanbetalers fors toenemen. Door afkoeling van de economie – iets wat de ECB met renteverhogingen heeft nagestreefd – komen bedrijven en huishoudens in financiële problemen.

De winstgevendheid van bedrijven in de eurozone is nog goed, maar de hogere rentetarieven maken het voor meer kwetsbare bedrijven lastiger hun schulden af te lossen. Er zijn nog hoge winstmarges maar in verschillende sectoren is de afkoeling merkbaar. Strengere financieringsvoorwaarden, zowel wat betreft de kosten als de beschikbaarheid van krediet, hebben in combinatie met de onzekere bedrijfsvooruitzichten geleid tot een aanzienlijke daling van de externe financiering van bedrijven. Meer cyclische sectoren staan er slechter voor dan voor defensieve sectoren, constateert de ECB.

Wanbetalers

Cyclische sectoren staan over het algemeen meer bloot aan herfinancieringsrisico, omdat een groter deel van hun obligaties op korte termijn vervalt. Het herfinancieringsrisico kan verder toenemen als de economie tegelijkertijd verzwakt. De zwakkere macrofinanciële omstandigheden beginnen zich al te vertalen in een toename van het aantal bedrijfsinsolventies. Deze zijn nu al hoger dan voor de coronapandemie. Hoewel dit deels het gevolg is van het wegwerken van de insolventieachterstand die tijdens de pandemie is ontstaan, zal het aantal wanbetalingen waarschijnlijk nog toenemen als bijvoorbeeld de rendementen blijven stijgen of als de energieprijzen weer gaan stijgen. Dit komt al tot uiting in een toename van het aantal wanbetalers, zo schrijft de ECB.

Huishoudens kwetsbaar

Huishoudens met lagere inkomens en in landen met voornamelijk variabele rentes, krijgen steeds meer te maken met hogere rentetarieven. De gespannen arbeidsmarkt, steunmaatregelen van de overheid en spaaroverschotten hebben huishoudens in de eurozone tot dusver geholpen om financieel overeind te blijven. Het reële inkomen en de consumptie van huishoudens blijven echter onder druk staan, vooral bij lagere inkomens. Maar de hogere rentetarieven beginnen hun tol te eisen, constateert de ECB. Dit effect zal toenemen wanneer energieprijzen weer gaan stijgen, de rentetarieven langer hoger blijven en/of de omstandigheden op de arbeidsmarkt aanzienlijk verslechteren.

Lees hier het rapport van de ECB.