De Nederlandse economie groeit in 2024 naar verwachting van ING Research met 0,7%. Deze bescheiden groei volgt op stagnatie van de economie in 2023 (0,2%). Mogelijk al vanaf het vierde kwartaal van 2023 zal de economie de milde recessie achter zich kunnen laten. Dit blijkt uit de Outlook 2024 van ING Research.

Krimpende investeringen

Wel blijft het groeitempo de komende tijd naar verwachting beneden het langjarig potentieel van ons land. Afkoeling van de wereldwijde conjunctuur zorgt voor een bescheiden exportontwikkeling. Gematigde afzetverwachtingen voor het bedrijfsleven en gestegen financieringskosten veroorzaken bovendien een krimp in de investeringen. De grootste bijdrage aan de economische groei komt naar verwachting vanuit de overheid. Demografie en beleid zorgen voor hogere overheidsuitgaven. Ook de groei van de consumptie van huishoudens trekt waarschijnlijk wat aan, als gevolg van koopkrachtstijging.

Inflatie daalt richting 2%

Volgend jaar is duidelijk sprake van een afname van de prijsdruk vergeleken met 2023. Producten die in 2024 voor een lagere inflatie zorgen dan in 2023 zijn onder andere voeding, vervoersmiddelen, vervoersdiensten, horecadiensten en onderwijs. Net als dit jaar trekt de energierekening het inflatiecijfer naar beneden, deze keer als gevolg van belastingverlaging en lagere prijzen op de internationale inkoopmarkt voor energie. Zo daalt de algehele inflatie naar verwachting naar een relatief “normale” 2% in 2024, hoewel de kerninflatie – de prijsstijging zonder volatiele goederen zoals voeding en energie – met 3,3% wel nog op een ongebruikelijk hoog niveau zal liggen.

Gunstigere omstandigheden

De inkomensgroei van huishoudens is in 2024 weliswaar wat gematigder dan in 2023, maar nog steeds hoog. Tegelijkertijd neemt de overheid ook een aantal inkomensondersteunende maatregelen. In combinatie met een lagere inflatie zorgen die ervoor dat de koopkrachtdaling van 2023 voor veel huishoudens omslaat in een substantiële koopkrachstijging in 2024. Dat maakt dat de consumptie van huishoudens in 2024 weer zal groeien, na enkele kwartalen van krimp en stagnatie in 2023. Aantrekkende verkopen op de woningmarkt en recente verbeteringen in de koopbereidheid van huishoudens dragen daar ook aan bij.

Krapte op arbeidsmarkt houdt aan

De kwakkelen van de economie en de nasleep van de afwikkeling van coronasteun leiden in combinatie met hogere loonkosten tot een oploop van de werkloosheid. Die stijgt naar verwachting van het erg lage niveau van 3,6% in 2023 naar een bescheiden 4,2% in 2024. Dat betekent dat de arbeidsmarkt nog relatief krap blijft. Veel bedrijven zullen ook bij bescheiden groeivooruitzichten proberen hun lastig verworven personeel vast te houden. De vele extra overheidsplannen, zoals het verduurzamingsbeleid en uitbreiding van defensie, als ook de vergrijzing zorgen bovendien voor een stijgende personeelsvraag vanuit de (semi)publieke sector en blijven de komende jaren druk zetten op de Nederlandse arbeidsmarkt. Het realiseren van maatschappelijke ambities blijft daarmee naar verwachting van ING Research een uitdaging voor de overheid.