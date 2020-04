Overuren meerekenen bij compensatie ontslag

Overuren moeten worden meegerekend bij compensatie en herstel van de arbeidsovereenkomst van een ontslagen werknemer bij PostNL, aldus het hof. Dat is goed nieuws voor ontslagen werknemers van PostNL die structureel veel overuren draaiden, aldus RTL Z.

De uitspraak van het Hof Den Haag betreft een inmiddels 44-jarige man die sinds 1997 werkte bij PostNL. Begin 2019 werd hij als teamleider in een postsorteercentrum in het kader van een reorganisatie ontslagen.

De kantonrechter in Rotterdam oordeelde eerder dat de man ten onrechte was ontslagen, omdat hij in een vergelijkbare functie herplaatst had kunnen worden.

PostNL moest de man dus terug in dienst nemen en hem compenseren voor de terugval in inkomsten tijdens de periode dat hij ten onrechte thuis had gezeten. Bij zijn terugkeer en bij de compensatie ging PostNL echter uit van het aantal uren van zijn officiële contract: 20 uur per week. De kantonrechter ging daarmee akkoord.

Aangezien de man daardoor in de financiële problemen terechtkwam, is hij tegen die uitspraak in hoger beroep gegaan. En met succes.

Overuren tellen mee

Hof Den Haag oordeelde dat PostNL de man niet alleen ten onrechte aan de kant zette, maar hem ook moet compenseren op basis van de daadwerkelijk gedraaide uren. Daarbij moeten de structurele overuren dus worden meegerekend.

Uitgaande van het jaar voorafgaande aan zijn non-actiefstelling, rekende de man zelf met 29 uur per week. Maar omdat dat jaar volgens PostNL niet representatief was, ging het hof uit van een periode van een aantal jaren, en kwam zo uit op 24,5 uur.

Verstrekkende gevolgen?

Advocaat Elise van Es die de postwerknemer vertegenwoordigde, denkt dat de uitspraak niet alleen van belang is voor haar cliënt, maar ook voor werknemers die structureel overuren draaien en een ontslagvergoeding kregen op basis van hun officiële aantal uren.

“Bij PostNL maken heel veel werknemers standaard veel overuren. Zij kunnen nu ook aanspraak maken op extra vergoedingen.”

Ook verwacht Van Es dat op basis van deze uitspraak loonvorderingen kunnen volgen bij andere bedrijven.

PostNL laat weten zich te beraden over de uitspraak, en daarover in gesprek te gaan. Het postbedrijf zegt niet bang te zijn dat de uitspraak verstrekkende gevolgen heeft.

Volgens woordvoerder Tahira Limon worden contracten vaak uitgebreid als een werknemer structureel veel overuren draait. In die gevallen kan er geen discussie of claim ontstaan. Ook zou PostNL er nu vaak in slagen om gedwongen ontslagen te voorkomen, door werknemers intern te herplaatsen.

Arbeidsrechtjurist Pascal Besselink van rechtsbijstandsverzekeraar DAS denkt dat de uitspraak van het hof verder gaat dan dit specifieke geval.

“Met deze uitspraak in de hand kunnen andere ontslagen werknemers van PostNL ook een claim indienen. Gezien het totaal aantal werknemers van het postbedrijf, kan dat gaan om flinke aantallen.”

Rol cao

Wel tekent Besselink aan dat bij dergelijke claims de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) die geldt voor de betreffende werknemer een belangrijke rol kan spelen.

“Als daarin heel strak is bepaald hoe overuren worden vergoed en meetellen voor de totale urenomvang, hoeven die bij een berekening van bijvoorbeeld de gemiddelde arbeidsomvang en ontslagvergoedingen mogelijk niet worden meegerekend.”

Dit kan betekenen dat deze uitspraak minder van toepassing is op andere bedrijven of bedrijfssectoren.

Bronnen: RTL Z en Uitspraak Hof Den Haag van 7 april 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:561