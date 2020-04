Corona | Inspectie SZW en FIOD bundelen krachten tegen misbruik steunmaatregelen corona

De opsporingsdienst van de Inspectie SZW en de FIOD gaan samenwerken bij het opsporen van misbruik van de noodsteunmaatregelen die in verband met de coronacrisis zijn genomen om ondernemers te steunen, kondigen beide organisaties aan.

‘Doordat dit sterk vereenvoudigde maatregelen zijn die snel moeten worden ingevoerd, is er kans op misbruik van deze regelingen’, stellen FIOD en de Inspectie SZW in een gezamenlijke verklaring over de voorgenomen samenwerking. ‘Daarom hebben de rechercheurs van Opsporing Inspectie SZW en de FIOD (Belastingdienst) voor het opsporen van dit misbruik de handen ineengeslagen. Zij geven prioriteit aan het opsporen en oppakken van diegenen die fraude plegen met de steunmaatregelen. Politie, toezichthouders en private partijen ondersteunen met signalen en meldingen de opsporing van misbruik. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat zij ernaar streeft dat verdachten snel voor de rechter kunnen komen.’

Meldingen van vermoedelijke fraude kunnen aan de Inspectie SZW worden doorgegeven.