Corona | Zeer zware omzetdaling MKB, accountants leveren 30 procent in

Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf wordt zeer hard geraakt door de Coronacrisis. Bijna twee derde van de MKB-ondernemers verwacht een omzetdaling in de maanden maart en april. Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Panteia onder ruim 7.000 ondernemers naar de impact van de Coronacrisis in nagenoeg alle MKB-branches.

De resultaten van het onderzoek stemmen somber. Veel ondernemers zien de omzet zelfs teruglopen tot (nagenoeg) 0. Ondernemers nemen tal van maatregelen om het hoofd boven water te houden, ze maken ook in grote getalen gebruik van overheidshulpmaatregelen.

Grote omzetdaling verwacht

De meeste ondernemers zien in maart hun omzet dalen (66%). Zo’n 11% van de ondernemers ziet dat de daling zich beperkt tot 25% of minder. Bij 16% daalt de omzet 25 tot 50% en bij 9% daalt deze 50-75%. Circa 30% geeft aan dat de omzet 75 tot 100% lager uitvalt dan in maart 2019. Voor de maand april zijn de verwachtingen zelfs nog iets negatiever.

Grote verschillen tussen bedrijven en sectoren

Het onderzoek laat zien dat zzp-ers, kleine MKB-bedrijven en grotere MKB-bedrijven andere middelen ter beschikking hebben om de crisis te lijf te gaan. Zo is het logisch dat veel zzp-ers weinig mogelijkheden hebben om kosten te besparen, zoals het afschalen van flexibele arbeid en/of het ontslaan van medewerkers. Ze komen ook niet in aanmerking voor de meeste overheidssteunmaatregelen. De MKB-bedrijven met personeel hebben meer mogelijkheden en maken daar ook meer gebruik van. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat juist de zzp-er de grootste omzetdaling verwachten (67% in maart, 71% in april). Kleinere MKB-bedrijven rapporteren 53% in maart en 60% in april. Grote MKB-bedrijven respectievelijk 44% en 50%.

De impact van de crisis verschilt per sector. Sectoren die het hardst getroffen worden zijn o.a. :

de reisbemiddeling (86% omzetdaling),

de horeca (82%),

landbouw non-food zoals de sierteelt (76%) en

niet-essentiële gezondheidszorg zoals tandartsen en fysiotherapeuten (70%).

Er zijn ook sectoren die iets minder last hebben, al rapporteren ook zij omzetverliezen voor april. Deze sectoren zijn o.a.:

financiële instellingen (omzetdaling van 31%),

de bouw (20%) en

accountants en advocaten (30%).

Bron: Panteia