‘Maak fiets als zakelijk vervoermiddel fiscaal aantrekkelijker’

De overheid zou er goed aan doen om nu de aanschaf van een fiets via de werkgever fiscaal aantrekkelijker te maken, stelt ABN AMRO. De coronacrisis is volgens de bank een kans voor de overheid om mensen te stimuleren om vaker op de fiets naar het werk te gaan. Ze kunnen daartoe worden verleid met ruimere fiscale maatregelen voor een fiets van de zaak en de aanleg van fietssnelwegen.

De stimulans van het woon-werkverkeer op de fiets biedt in de huidige situatie veel voordelen, zien de ABN AMRO-economen. Ten eerste is de fiets een perfect vervoersmiddel om sociale afstand te bewaren. Ten tweede heeft fietsen positieve gezondheidseffecten. Ten derde ontlast meer fietsen het lokale wegennet en verkleint het de kans op files, omdat veel automobilisten ook voor korte ritten de snelweg nemen. Bijkomend voordeel is de verminderde luchtverontreiniging in en rond de steden. Ten vierde kan een stimulans van de fietsverkopen de fietsenbranche door de crisis loodsen. De fietsenbranche heeft het zwaar door de vraaguitval vanwege corona.

Fiscaal aantrekkelijker

De overheid zou er daarom volgens de bank goed aan doen om nu de aanschaf van een fiets via de werkgever fiscaal aantrekkelijker te maken en meer te investeren in fietssnelwegen, ongelijkvloerse kruisingen en stallingsfaciliteiten, waardoor forensen in de toekomst sneller en veiliger naar hun werk kunnen fietsen en makkelijker de auto laten staan. ‘Dit soort infrastructurele investeringen zijn bovendien een klassiek middel om de economie in een recessie te ondersteunen. De coronacrisis is dus een uitgelezen kans om de fiets als zakelijk vervoermiddel een stevige impuls te geven en zo de Nederlandse economie duurzamer te maken.’