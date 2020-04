Corona | NBA werkt aan standaarden voor accountantsverklaring NOW-regeling

De NOW-regeling leidt nog altijd tot veel vragen bij accountants. De NBA werkt daarom aan standaarden voor de gevraagde accountantsverklaring. Dat meldt de beroepsorganisatie in de brief die onlangs aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gestuurd over uitbreiding van de NOW-regeling.

De NBA heeft als onderdeel van het overleg met het ministerie van SZW aangegeven het verstandig te vinden om passende standaarden te ontwikkelen voor accountantsverklaringen bij de NOW-regeling. Het doel daarvan is om te voorkomen ‘dat er een veelvoud van verschillende verklaringen gaat ontstaan wat de efficiency van de afrekeningen ernstig kan beïnvloeden. Wij hebben van uw ambtenaren begrepen dat zij dit een interessant idee vinden en dat ze daar graag over mee willen denken’, schrijft de NBA aan de minister.

Daarnaast wil de NBA ook beroepsbreed met een panel werken dat individuele accountantskantoren kan helpen bij het afronden van hun werkzaamheden en bij het maken van keuzes met betrekking tot de rapportage.

‘Dit alles zal er op gericht zijn dat de af te geven accountantsverklaringen andere actoren, zoals het UWV, in staat stellen om op meer eenvoudige en consistente wijze vast te stellen of de door de onderneming opgestelde verantwoording geschikt is om de afrekening op te baseren.’

De volledige passage in de NBA-brief: