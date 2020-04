De NBA heeft de eerste voorbeeldrapporten 2019 gepubliceerd. Het gaat om de voorbeelden voor de inrichtingsjaarrekening voor de micro rechtspersoon, de kleine rechtspersoon en de middelgrote rechtspersoon. De voorbeelden zijn allen in het Nederlands.

Er wordt gewerkt aan andere voorbeelden. Zodra deze gereed zijn, worden de voorbeelden gepubliceerd op het besloten deel van de NBA-site.

Opmerkingen of vragen over de modellen via h.vancampen@nba.nl.