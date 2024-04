Poll | De toekomstige rol van de NBA: wat vind jij?

De invloed van de grootste accountantsorganisaties binnen de NBA moet worden ingeperkt, vindt Marcel Pheijffer. ‘Zij vertragen en beperken telkens weer doeltreffend handelen.’ Ook minister Van Weyenberg van Financiën vraagt zich om die reden af of de kwaliteit van het huidige stelsel van beroepsreglementering wel voldoende geborgd is. Welke rol zou de NBA in de toekomst moeten spelen?

Wat vind jij: moet de invloed van de grote kantoren worden ingeperkt, of is de huidige rol van de NBA prima en moet die zo blijven? Of zou de NBA zich wellicht meer op belangenbehartiging moeten gaan richten en beroepsreglementering aan anderen moeten overlaten?

