Corona | Voetbalclubs vragen NOW-steun

Voetbalclubs in de Eredivisie doen massaal een beroep op de NOW-regeling. Dat blijkt uit navraag van BNR bij alle achttien clubs. Ajax, PSV en AZ willen niet zeggen of ook zij gebruik maken van de tegemoetkoming.

Ajax, PSV en AZ zwijgen

Veertien van de achttien eredivisieclubs laten desgevraagd aan BNR weten dat zij een aanvraag voor de NOW-regeling hebben gedaan of dat nog van plan zijn. FC Emmen zegt dat een dergelijke aanvraag klaar ligt, maar is er nog niet over uit of deze ook verstuurd gaat worden. Volgens de Drentse club is daarvoor op dit moment nog te veel onzeker. Ajax en AZ, de nummers één en twee van het afgelopen – nooit uitgespeelde – seizoen, willen niet zeggen of ook zij een aanvraag hebben gedaan voor noodsteun. Dat geldt ook voor PSV, dat op plek vier stond toen het seizoen werd afgebroken vanwege de uitbraak van het coronavirus. Feyenoord, de nummer drie en bekerfinalist, heeft dat wel gedaan.

24.000 euro per maand

De NOW-regeling is absoluut niet genoeg om de gemiddelde salariskosten van Eredivisieclubs te dekken. In het seizoen 2018/2019 was het gemiddelde jaarsalaris van een speler namelijk 291.000 euro, ruim 24.000 euro per maand. De NOW-regeling vergoedt maar tot maximaal ruim 9.538 euro per maand. Clubs die ondanks de tegemoetkoming in acuut financieel noodweer verkeren, moeten dus hopen dat salariskorting voor hun spelers mogelijk blijkt, of dat spelers vrijwillig water bij de wijn doen. Dat gebeurde eerder bijvoorbeeld bij de Duitse topclub Bayern München. Een maand geleden maakten spelers en staf van die club bekend dat zij vrijwillig 20 procent van hun salaris afstaan. Het gemiddelde salaris van een speler van Bayern München bedraagt 6,5 miljoen euro per jaar.

300 miljoen minder inkomsten

Nederlandse voetbalclubs zijn door de coronacrisis in grote moeilijkheden gekomen. De clubs lopen enorm veel geld mis doordat het seizoen voortijdig moest worden afgebroken. Het Nederlandse profvoetbal zou al met al meer dan 300 miljoen euro aan verloren inkomsten boven het hoofd hangen. Bob van Oosterhout, directeur van sportmarketingbureau Triple Double, ziet dat donkere wolken zich samenpakken boven het betaald voetbal: ‘In eerste instantie geloofde ik niet dat clubs zouden omvallen. Hier kom ik nu steeds meer van terug.’ De vrees is dat de zwaarste klap nog komt, als zou blijken dat ook in het nieuwe seizoen nog lange tijd zonder publiek gevoetbald moet worden. Er is sprake van dat lege stadions door het coronavirus tot 2021 nog de norm zullen blijven.

Bron: BNR