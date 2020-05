Corona | ‘De echte klap komt na de zomer’

Brancheverenigingen in de bouwwereld vragen minister Koolmees (Sociale Zaken) om de invoering van een deel-NOW en een omscholings-NOW vanaf september. Zij vrezen pas na de zomer echt geraakt te worden door de coronacrisis.

De roep om overheidssteun wordt vrijdag gedaan in een brief aan de minister, ondertekend door onder meer Techniek Nederland, Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland. De brief is in handen van BNR. De meeste bedrijven in de techniek, bouwketen, infra, industrie en ontwerpbranche beschikken nog over orderportefeuilles die gevuld zijn tot in de zomer, aldus de organisaties. ‘Uit diverse brancheonderzoeken blijkt echter dat ondernemers in het derde en vierde kwartaal en in de eerste helft van 2021 een forse vraaguitval verwachten als gevolg van een daling van de investeringsbereidheid bij bedrijven en een sterke afname van het consumentenvertrouwen. Juist in die periode zullen veel bedrijven ondersteuning van de overheid nodig hebben om de crisis te doorstaan’, schrijven ze. Na de crisis zijn de vooruitzichten positief, wordt benadrukt, waarbij de bedrijven in de technische bedrijfstakken ‘onmisbaar’ worden genoemd voor verduurzaming.

Deel-NOW

Om de branches door de crisis te helpen, stellen de organisaties allereerst een deel-NOW-regeling voor. Die zou moeten lopen van 1 september tot 1 september 2021. ‘Bedrijven die te maken krijgen met forse vraaguitval ontvangen in deze periode een gedeeltelijke loonkostenvergoeding voor werknemers voor wie zij minder werk hebben. Deze werknemers benutten de tijd die zij niet werken voor bijscholing of een vakopleiding. De bijscholing wordt gefaciliteerd vanuit een bedrijfstakplan of andere scholingstrajecten in samenspraak met de betrokken branche of regio’s en met cofinanciering van de overheid.’

Omscholings-NOW

Werknemers in bedrijfstakken met minder toekomstperspectief op de langere termijn – en voor wie de werkgever al NOW heeft aangevraagd – kunnen zich op basis van de omscholings-NOW kwalificeren voor een baan in kansrijke sectoren zoals de techniek, bouwketen, infra, industrie of ontwerpbranche. ‘Deze regeling biedt werknemers uit krimpsectoren nieuw perspectief en draagt bij aan het verminderen van het tekort aan (technische) vakmensen. Deze regeling kan ook worden ingezet voor omscholing binnen een bedrijfstak.’

Voorzitter van Techniek Nederland Doekle Terpstra: ‘Laten we elkaar in die periode vinden en helpen zodat we mensen dan niet buiten de deur moeten zetten die we later absoluut weer nodig hebben. Wij verplichten ons eraan mensen vast te houden en vragen daarvoor een soort deeltijd-NOW. In tweede instantie vragen we sectoren die minder sterk zijn voor de toekomst om mensen om kunnen te scholen voor bouw en techniek.’ ABN Amro heeft becijferd dat bedrijven in de bouw € 600 miljoen aan omzetdaling tegemoet kunnen zien. ‘De bouwsector heeft nu de handen vol aan projecten die maanden geleden aanbesteed zijn en de echte klap wordt pas na de bouwvak verwacht. De regeling houdt daar nog geen rekening mee, ook is onduidelijk hoe een verlenging ervan eruit gaat zien.’

Bron: BNR