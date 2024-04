Niet alleen Sywert maar ook Kroymans moet coronamiljoenen teruggeven

Het ministerie van Volksgezondheid vordert vele coronamiljoenen terug van Ferrari-handelaar Frits Kroymans. Dat meldt het FD. De zaak vertoont overeenkomsten met de omstreden mondkapjesdeal van Sywert van Lienden. Maar er is één groot verschil: Frits Kroymans heeft nooit gezegd dat hij ‘om niet’ werkt.

Het FD onthulde in 2023 dat Kroymans de grootste leverancier was van persoonlijke beschermingsmiddelen in de coronacrisis. Voor €149 mln leverde Lasaulec 20,2 miljoen wegwerp-isolatiejassen aan het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Het bedrijf, gevestigd in Heerenveen, maakte hierbij zo’n €36 mln winst. Minister van Volksgezondheid Conny Helder noemde dit eerder een ‘onwenselijk hoge marge’. Deze zou ook hoger zijn dan vooral werd afgesproken. Lasaulec ontkent dat er iets mis is met de transactie.

Tijdens de coronacrisis zouden meer bedrijven onacceptabele winsten hebben gemaakt in deals met de overheid. Meest geruchtmakend is de mondkapjesdeal van Sywert van Lienden en consorten. Zij hielden 21 miljoen over aan de levering van mondkapjes, waarover zij publiekelijk beweerden dit ‘om niet’ te hebben gedaan. Maandag dient daarover een rechtszaak. De overheid vordert ook deze miljoenen terug.

Het LCH — met daarin de overheid en diverse marktpartijen — werd aan het begin van de coronacrisis opgericht om de inkoop van beschermingsmiddelen te coördineren. In totaal gaf dit consortium voor €1,4 mrd uit aan persoonlijke beschermingsmiddelen, gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid. Met diverse van de transacties, die onder hoge tijdsdruk tot stand kwamen, blijkt achteraf iets mis te zijn.

Bron: FD