Corona | NOB wil langer lage belastingrentes

De NOB wil dat het kabinet ook na het beëindigen van de corona-steunmaatregelen de belasting- en invorderingsrente op 0,01% houdt. De normale rentes van 4% en 8% stonden al ver af van de realiteit, aldus de orde van belastingadviseurs.

De orde stelt dat in haar reactie op het wetsvoorstel Verzamelspoedwet COVID-19. ‘Dit betreft gedeeltelijk een wettelijke vastlegging van tegemoetkomingen uit het Besluit noodmaatregelen coronacrisis en gedeeltelijk nieuwe maatregelen. Die nieuwe maatregelen omvatten ook enkele niet-begunstigende maatregelen. In de Memorie van Toelichting zijn de niet-begunstigende maatregelen gemotiveerd door te wijzen op uitvoeringstechnische beperkingen. Ondanks dat de orde begrijpt dat het bijzondere tijden zijn, die om bijzondere maatregelen vragen, is de orde kritisch op deze motivering voor de niet-begunstigende maatregelen.’

Duidelijkheid prioriteit

De NOB begrijpt dat de overheid flexibel wil zijn in deze crisistijd. ‘Desalniettemin wil de orde voorop stellen dat belastingplichtigen in deze -onzekere- tijden vooral gebaat zijn bij duidelijkheid. De verschillende tijdvakken voor aanpassing van de belastingrente en invorderingsrente geven een diffuus beeld en maken het moeilijk voor belastingplichtigen om een weloverwogen beslissing te nemen. De orde wil bij deze dan ook vooral aanbevelen om bij dit wetsvoorstel een eenvoudig en overzichtelijk systeem voor de belastingrente, invorderingsrente en betalingskorting neer te zetten.’ Dat zou kunnen door vooralsnog voor een periode met een vaste einddatum de percentages voor de belastingrente en te betalen invorderingsrente vast te zetten op 0,01. ‘Om belastingplichtigen duidelijkheid te geven voor de komende tijd zou deze (voorlopige) einddatum bijvoorbeeld 31 oktober 2020 of zelfs 31 december 2020 kunnen zijn. Ook het permanent verlagen van de belastingrente en de te betalen invorderingsrente naar het huidige lage renteniveau van 0,01% kan de gewenste duidelijkheid brengen.’

Verlaging tot eind dit jaar

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel staat dat de lagere rente drie maanden van kracht blijft vanaf inwerkingtreding. De NOB wijst erop dat voor voorlopige aanslagen vennootschapsbelasting 2019 dan uiterlijk 24 mei 2020 een verzoek om oplegging van een voorlopige aanslag of een herzieningsverzoek ingediend moet worden als blijkt dat toch sprake is van meer winst in 2019, wil de belastingplichtige voorkomen dat er over een bepaalde periode minimaal 8% belastingrente verschuldigd is. ‘Aangezien belastingplichtigen nog onzeker zijn en voorlopig nog in onzekerheid zullen blijven over belastbare winst of belastbaar inkomen en/of hoogte van het verlies in 2020 (van belang voor de Coronareserve), zou het in de ogen van de orde passend zijn om nu al duidelijk te maken dat de verlaging van de belastingrentepercentages in ieder geval gelden voor aanslagen vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting tot en met 31 december 2020.’

Ook rondom de invorderingsrente is veel onduidelijkheid, aldus de NOB. Ook voor die rente zou de verlaging langer moeten gelden. De orde vraagt zich bovendien af waarom met betrekking tot het bepalen van de invorderingsrente voor een andere systematiek is gekozen. ‘Wat is de reden dat de systematiek om de hoogte van het rentepercentage vast te stellen nu wordt gewijzigd? Heeft dat iets met de coronacrisis te maken of staat dat daar geheel los van? Een systeem waarin een wettelijke begindatum en vaste einddatum voor de rentepercentages wordt vastgelegd kan de systematiek voor de invorderingsrente en belastingrente worden gestroomlijnd en kan in de optiek van de Orde een complex systeem zoals nu in artikel 3 is opgenomen worden voorkomen.

Niet automatisch terug naar 4% en 8%

De NOB vindt het niet vanzelfsprekend dat de belasting- en invorderingsrente op termijn weer ‘automatisch’ teruggaan naar 4% en 8%. ‘In algemene zin stonden deze percentages vóór de bekendmaking van de coronamaatregelen al ver af van de geldende marktrente. Er is niet alleen sprake van een gezondheidscrisis, maar ook van een economische crisis en ook als de gezondheidscrisis voorbij is, zal de economische crisis (die van een ongekende omvang is) nog wel even voortduren. Het is in dit licht bezien allerminst vanzelfsprekend dat weer teruggekeerd wordt naar de ‘oude’ rentepercentages.’ De orde wil dat de regering de rentes na beëindiging van de maatregelen meer in lijn brengt met de realiteit. ‘Voorlopig zou het niet onredelijk zijn om het rentepercentage op 0,01% te houden.’

________________________________________________________________________________________________________________________________

Interessant voor u! Lunch & Learnsessies over de fiscale en financiële maatregelen en gevolgen van de coronacrisis. Op 25, 29 mei, 2 en 3 juni met o.a.: