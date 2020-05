Corona | Sportscholen, sauna’s en casino’s eerder open

Sportscholen, sauna’s en casino’s mogen op 1 juli open. Aanvankelijk zouden sportscholen tot 1 september op slot blijven, maar de sector wilde graag eerder open.

Tegen wens Outbreak Management Team

Premier Rutte maakte de versoepeling van de regels woensdagavond bekend tijdens een persconferentie. Het besluit van het kabinet gaat recht in tegen het advies van de experts van het Outbreak Management Team (OMT), die zien liever 1 september als datum voor heropening van de sportscholen. Het OMT ziet nog veel problemen bij sportscholen op het gebied van de luchtverversing en ventilatie maar ook de verspreiding van het virus via de aerosolen door zwetende sporters.

Onder voorbehoud

De premier zei dat de maatregel onder voorbehoud is. Laait het virus toch weer op, dan kan de versoepeling worden teruggedraaid en moeten sportscholen, sauna’s en casino’s toch weer sluiten. Sportscholen en casino’s vrezen voor faillissementen als de deuren langer gesloten moeten blijven. Seksinrichtingen blijven wel gesloten tot 1 september. Het kort geding dat BigGym in gang had gezet om opening al te dwingen, komt nu te vervallen Het aandeel van sportschool uitbater Basic-Fit is vandaag op de beurs in Amsterdam omhooggeschoten.