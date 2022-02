Meer liquiditeitsproblemen bij mkb

Volgens een peiling van Stichting MKB Financiering en ondernemersvereniging ONL voorziet 38% van de mkb-bedrijven binnen zes maanden een liquiditeitsprobleem. Dat is bijna 10% meer dan in juni vorig jaar.

De peiling is de afgelopen twee jaar elke twee maanden uitgevoerd. De laatste meting vond plaats in januari en daarin zijn ook de effecten van de lockdown meegenomen. ‘Een groot punt van zorg – én een gemiste kans – is dat 82% van de ondernemers aangeeft geen goed idee te hebben waar zij terecht kunnen voor financiering.’ Een op de tien mkb’ers heeft nu al liquiditeitsproblemen, in totaal een kwart belandt binnen vier maanden in de problemen. De cijfers zijn nog altijd een stuk minder dramatisch dan in maart 2020, toen driekwart van de bedrijven aangaf binnen een half jaar in de geldproblemen te geraken.

Accountant wijst niet op KKC-regeling

Van de mkb’ers zegt 11% bij de bank terecht te kunnen voor financiering; 34% weet zeker van niet. Veel vertrouwen genieten de banken dan ook niet: 52% vindt dat de bank niet naast de onderneming staat als partner. De meest gekozen alternatieve oplossing is geen eigen salaris uitkeren of meer eigen geld in het bedrijf steken (28%). De Klein Krediet Corona-regeling (KKC) is maar mondjesmaat bekend: driekwart van de ondernemers kent die niet. Slechts 3% is door de accountant op de regeling gewezen; de meesten die de regeling kennen, hebben er via de media over gehoord of gelezen.