‘Duizenden winkeliers gaan ermee stoppen’

Enkele duizenden winkeliers doeken hun onderneming de komende maanden op, voorspelt brancheorganisatie INretail. Die wil daarom langer belastinguitstel voor ondernemers in zwaar weer.

Algemeen directeur Jan Meerman stelt tegenover Nu.nl dat 20 procent van de achterban ‘dikke financiële problemen heeft’. ‘De helft daarvan zal stoppen of failliet gaan.’ INretail telt zo’n 13.000 aangesloten winkeliers in de non-food. Per saldo zou het dus om 1.300 stoppers gaan in de retailbranche.

Met het verlengen van het corona-uitstel voor belastingbetaling zou het tij gekeerd kunnen worden, denkt hij. Meerman vindt het bovendien niet kunnen dat ondernemers vanaf 1 oktober rente moeten gaan betalen over hun schuld. ‘Stop met het pesten van deze ondernemers.’ De Kamer van Koophandel gaf eerder aan dat 220.000 ondernemingen in de problemen zitten.

Mentaal zwaar

De INretail-voorman stelt dat het voor winkeliers mentaal zwaar is om vijf jaar te werken voor het aflossen van een belastingschuld. ‘En daar komt de onzekerheid over de torenhoge inflatie en de oorlog in Oekraïne ook nog eens bovenop.’ Meerman ziet ook een positieve ontwikkeling: ‘De omzet zit op hetzelfde niveau als in 2019. Consumenten hebben twee jaar lang niets uitgegeven en flink gespaard. Mensen maken een inhaalslag, ze willen weer winkelen in combinatie met horeca en cultuur.’

Lobby

Via een lobby, aangevoerd door een kleine 40 grootwinkelbedrijven, hebben de retailers tijdens de coronacrisis hun problemen onder de aandacht gebracht bij dertien gemeenten. ‘We gaan uitbreiden naar twintig steden en dat kunnen er zelfs meer worden.’ Zo is het in Utrecht gelukt om het winkelende publiek zoveel mogelijk te spreiden.