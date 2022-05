ING verwacht grote inhaalslag horeca in 2022

Gedurende dit jaar vindt er in de horeca een grote inhaalslag plaats met een verwachte volumegroei van 30% tot 35%. Ondanks de forse groei zal de horecasector naar verwachting pas in 2023 volledig zijn hersteld van de coronapandemie. Dat meldt ING in een nieuw vooruitzicht op de sector.

Hogere kosten en personeelstekort

Naast de nasleep van de coronacrisis kampt de horeca met andere uitdagingen, zoals personeelstekorten en sterk oplopende kosten. Hogere personeels-, energie- en inkoopkosten zetten de winstmarges zo nog meer onder druk omdat het lang niet altijd mogelijk is de hogere kosten volledig bij de klant neer te leggen. Zeker niet nu ook het consumentenvertrouwen op een historisch dieptepunt ligt. Niettemin stijgen de prijzen in de horeca dit jaar naar verwachting met meer dan 3%.

Volumegroei tussen de 30% en 35%

‘De vooruitzichten voor de horeca zijn voor 2022 rooskleuriger dan de afgelopen twee jaren’, stelt Katinka Jongkind, sectoreconoom Leisure bij ING Research. ‘Er vindt dit jaar naar verwachting een grote inhaalslag plaats van etentjes, cafébezoek en feesten buiten de deur’. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de lockdown tot mei duurde, werden eind februari 2022 in Nederland vrijwel alle beperkende maatregelen opgeheven en mocht alles weer open. Daarnaast profiteert de sector van verschillende grote evenementen dit jaar in Nederland, zoals Koningsdag, het WK voetbal, de Formule 1 in Zandvoort en de eerste drie etappes van de Spaanse wielerronde Vuelta in Utrecht en Noord-Brabant. ‘Voor 2022 verwachten we voor de horeca dan ook een volumegroei tussen de 30% en 35%. Voorwaarde daarbij is wel dat er later dit jaar geen nieuwe lockdown voor de horeca komt’, aldus Jongkind.

