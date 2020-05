Nieuwe bronbelasting op dividendstromen moet belastingontwijking tegengaan

Het kabinet is van plan om vanaf 2024 een nieuwe bronbelasting op dividendstromen naar belastingparadijzen in te voeren, meldt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën vrijdag. De nieuwe bronbelasting is aanvullend op de bronbelasting op rente en royalty’s vanaf 2021.

Landen met laag winstbelastingtarief

Met de bronbelasting worden betalingen naar landen die geen of te weinig belasting heffen door Nederland belast en wordt ook de doorstroom via ons land tegengegaan. De maatregel gaat gelden voor geldstromen naar landen met een winstbelastingtarief van minder dan 9% en landen die op de Europese lijst staan, ook als Nederland met deze landen een belastingverdrag heeft.

Bronbelasting op rente en royalty’s

Vanaf 2021 gaat de eerder aangekondigde bronbelasting op rente en royalty’s gelden. De effecten van de verschillende maatregelen tegen belastingontwijking worden waar mogelijk gemonitord. Hierdoor bleek ook dat er toch grote dividendstromen zijn naar landen met een te laag belastingtarief en dat is anders dan eerder ingeschat, meldt de staatssecretaris. Voor 2016 betekende dit een bedrag van in totaal 35 miljard, in plaats van de eerder gecommuniceerde 22 miljard euro. Uit de cijfers over 2018 blijkt dat dit bedrag inmiddels is opgelopen naar bijna 37 miljard euro. Dat dit bedrag eerst lager werd ingeschat, komt doordat in eerder onderzoek van SEO alleen de dividenden zijn meegerekend die zijn uitgekeerd uit winst van het lopende jaar, terwijl DNB ook de ingehouden winst bijhoudt die mogelijk in latere jaren alsnog wordt uitgekeerd. Met de bronbelastingen op rente, royalty’s en dividenden worden dit soort geldstromen gericht aangepakt.

‘Grote stap in aanpak belastingontwijking’

Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën: ‘Met deze aanvullende bronbelasting nemen we opnieuw een grote stap om belastingontwijking aan te pakken. Geldstromen die via of vanuit ons land naar een ander land lopen waar ze niet worden belast, worden dit straks wel. Nu is het zaak hierover internationaal nog betere afspraken te maken, zodat belasting niet alsnog via andere landen kan worden ontweken.’

Aankondiging aanvullende maatregelen tegen dividendstromen naar laagbelastende jurisdicties