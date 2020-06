AND op strafbank wegens uitblijven accountantsverklaring

AND International Publishers is door Euronext op de strafbank geplaatst. De maker van navigatiekaarten is niet in staat gebleken zijn jaarrekening van 2019 goedgekeurd te krijgen. Lost AND het probleem niet binnen een jaar op, dan kan de beursnotering worden geschrapt.

‘Verwoede pogingen’

AND had op 5 maart al laten weten dat het ondanks verwoede pogingen niet lukte een geautoriseerde accountant te vinden die bereid was een handtekening onder de jaarrekening te zetten. Het bedrijf bracht de cijfers daarom zonder accountantsverklaring naar buiten. AND verklaarde vandaag dat het voor de jaarrekening over 2020 op zoek blijft naar een bevoegde accountant.

Grant Thornton

AND werd voorheen gecontroleerd door Grant Thornton, maar dat accountantskantoor besloot haar OOB-vergunning in te leveren. Er zijn daardoor nog zes accountantskantoren over, maar niet één daarvan wil of kan zich met de cijfers van AND bezighouden. De overgebleven kantoren voerden onder meer een gebrek aan personeel, commerciële afwegingen en de te geringe opbrengst die het controleren van de jaarrekening van AND oplevert aan als redenen om niet met de kaartenmaker in zee te gaan.

Geen accountant voor kleine OOB’s

De Nederlandse maker van digitale kaarten meldde afgelopen najaar al zich een ongeluk te zoek naar een nieuwe accountant. Dat is niet gelukt en daarmee sluit het beursfonds aan in een langere rij van vooral kleine OOB’s die geen accountant kunnen vinden. Daarbij waren bijvoorbeeld eerder al Lavide en Esperite. Ook Oranjewoud, de beursgenoteerde holding achter bouwbedrijf Strukton en ingenieursbureau Antea Group, heeft nog altijd geen goedgekeurd jaarverslag. Het bedrijf in handen van de Twentse ondernemer Gerard Sanderink zou zijn jaarrekening over 2019 eind mei afronden. Daar is het niet in geslaagd. Minister Hoekstra van Financiën liet eerder weten zich geen zorgen te maken over de ontwikkeling.