Kaartenmaker AND kan geen opvolger van Grant Thornton vinden

De Nederlandse maker van digitale kaarten AND zoekt zich een ongeluk, maar sluit voorlopig aan in de rij van OOB’s die geen accountant kunnen vinden. Het bedrijf mag als gevolg van de verplichte roulatie in de Nederlandse regelgeving voor OOB’s sinds dit jaar geen gebruik meer maken van de diensten van Grant Thornton, dat bovendien ook haar OOB-vergunning inleverde. Vooralsnog lukt het AND echter niet om een andere accountant te vinden, meldt het beursgenoteerde bedrijf bij de halfjaarcijfers. Daarin komt ook al naar voren dat AND kampt met een liquiditeitsprobleem.

Gesprekken AFM, NBA en Euronext

AND zegt dat het ‘om redenen die buiten de macht van het AND-management liggen’ moeilijkheden ondervindt bij het vinden van vervanging van Grant Thornton. Het lijkt AND naar eigen zeggen onwaarschijnlijk dat het voor het einde van dit jaar nog een nieuwe accountant gaat vinden. Het bedrijf meldt in een verklaring dat het gesprekken voert met AFM, NBA en beurswaakhond Euronext, gericht op het vinden van ‘een tijdige en passende oplossing’.

Minder OOB-accountants

Nadat Grant Thornton, Accon Avm en Baker Tilly eind vorig jaar en begin dit jaar aankondigden hun OOB-vergunning in te leveren raakten verschillende – veelal kleine – beursgenoteerde bedrijven in de problemen omdat ze geen accountant konden vinden. Daarbij waren bijvoorbeeld Lavide en Esperite. De ChristenUnie stelde vragen over de kwestie, maar minister Hoekstra van Financiën lijkt zich geen zorgen te maken over de ontwikkeling.