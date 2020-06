Visma Software heeft ruim 30 jaar ervaring met het automatiseren van de accountancysector. Het softwarebedrijf beschikt dan ook over specialistische kennis van de branche. De innovatieve cloudoplossing Visma.net Accountancy biedt een uitgebreide set aan financiële functionaliteit en zorgt voor een compleet nieuwe manier van samenwerken met cliënten.

Visma optimaliseert en automatiseert bedrijfsprocessen binnen de accountancy en speelt in op de uitdagingen waarvoor de branche wordt gesteld. Dat doet het door nieuwe mogelijkheden en dienstverlening voor kantoren te creëren waardoor ze blijvend toegevoegde waarde kunnen bieden aan hun cliënten.

Empowerment door technologie

‘De cultuur bij Visma kun je het best omschrijven als empowerment door technologie’, vertelt David Goulooze, accountmanager Accountancy bij Visma. ‘We zijn een toegankelijke, informele organisatie en geloven in langdurige samenwerking en relaties. Onze software biedt mensen de mogelijkheid processen te stroomlijnen en te profiteren van enorme hoeveelheden data – wat organisaties een wereld aan nieuwe kansen biedt.’

Goulooze stipt nog een ander belangrijk punt aan: ‘Digitalisering gaat niet alleen over technologie, maar ook over mensen. Bij Visma weten we dat mensen degenen zijn die veranderingen doorvoeren. We geloven in het helpen van mensen door middel van technologie. Visma ontwikkelt software die de echte uitdagingen van echte mensen beantwoordt, waarmee ze slimmer kunnen werken en processen kunnen omzetten in concurrentievoordelen.‘

Het softwarebedrijf, onderdeel van de Visma Group, ontwikkelt software vanuit de gedachte hoe organisaties, entiteiten en mensen met elkaar samenwerken. ‘Het gaat daarbij om vragen als wie welke informatie nodig heeft, op welk moment en hoe deze tijdig en zo geautomatiseerd mogelijk kan worden aangeboden’, legt Goulooze uit. ‘Welke inzichten heeft het kantoor of de klant nodig, welke sturingsmiddelen heeft een persoon of een afdeling nodig? En over welke functionaliteit moet een klant beschikken? Op welke manieren kan informatie uit externe systemen beschikbaar worden gemaakt en hoe kunnen externe systemen over informatie uit Visma.net beschikken?’

Uniek en onderscheidend

Met Visma.net Accountancy worden deze vragen beantwoord. Het cloudplatform verbindt kantoor en cliënten op een nieuwe en unieke manier. ‘Met Visma.net Accountancy kunnen accountantskantoren deelservices aanbieden vanuit het platform’, vertelt Goulooze. ‘Deze cliëntservices worden door henzelf gedefinieerd en beschikbaar gesteld binnen het platform. Geen standaarddiensten of volledige online boekhoudfunctionaliteit, maar services die het kantoor uniek en onderscheidend maken en die per dag kunnen worden aan- en uitgezet.’

Visma.net Accountancy is geschikt vooraccountantskantoren vanaf 20 medewerkers die willen samenwerken met hun klanten. Of dit nou een zzp’er of een grote organisatie met meerdere vestigingen is. Het accountancyplatform kent een transparant prijsmodel met een vaste basisprijs per maand voor het volledige platform. Daarnaast wordt een bedrag in rekening gebracht voor het gebruik, zoals het aantal administraties en het aantal medewerkers. In de samenwerking met de klant kunnen processen worden aangeschakeld. Goulooze: ‘Visma.net Accountancy biedt ruime mogelijkheden om de inrichting volledig naar eigen wensen te maken. Zo kunnen individuele tabellen, velden, rapportages, dashboards, schermen, rollen en rechten worden ingericht. Hierdoor kunnen de omgeving van het kantoor en de dienstverlening naar de klant volledig op maat worden gemaakt.’

Deze bijdrage is ook opgenomen in het ICT & Kantoortijdschrift. Klik hier voor de online versie van het tijdschrift.

Meer weten over ICT & Kantoor? Op het ICT & Kantoorcongres op dinsdag 8 september 2020 gaan we in op jouw type kantoor, de rollen die daarbij horen en hoe je die kunt invullen.