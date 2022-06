Visma neemt Belgische Teamleader over

Visma blijft op overnamepad. De nieuwste aanwinst is Teamleader, een Belgisch softwarebedrijf dat zich richt op CRM, projectmanagement en facturatie. De bedrijfssoftware van Teamleader wordt door meer dan 60.000 ondernemers gebruikt.

Teamleader ontstond in 2012. De software combineert CRM, projectmanagement en facturatie. Het bedrijf heeft twee producten. Teamleader Focus is geschikt voor het mkb. Teamleader Orbit is geschikt voor bedrijven tot 1000 medewerkers. Beide varianten worden als SaaS aangeboden. Bestaande klanten zullen voorlopig weinig van de overname merken, want de overeenkomsten blijven ongewijzigd. Teamleader behoudt zijn eigen naam. Het team van 180 medewerkers wordt een zelfstandig onderdeel van Visma.

‘De manier waarop Teamleader bedrijven helpt groeien spreekt me erg aan’, zegt John Reynders, Area Director Benelux van Visma. ‘Ik kom uit een ondernemersfamilie en weet dat passie de drijfveer is om een bedrijf te runnen, maar dat de bedrijfsmatige kant van het ondernemen minstens zo belangrijk is. Teamleader begrijpt dienstverlenende organisaties als geen ander.’

Beursgang

Visma werkt voor ruim 1,2 miljoen klanten in Europa en Zuid-Amerika. De acquisitie van Teamleader is al de vierde overname dit jaar. Sinds 2016 staat de teller op circa 40 overnames. In september 2021 stelde een woordvoerder dat Visma (toen gewaardeerd op 16 miljard euro) in 2023 een beursgang overwoog, ‘gezien de gunstige marktomstandigheden’. De reeks overnames zou mede in dit licht kunnen worden gezien. Visma zoekt snelgroeiende bedrijven om zijn positie te versterken.