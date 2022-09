ACM: wisselen van zakelijke cloudaanbieder moet makkelijker

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) concludeert dat gebruikers van zakelijke clouddiensten moeilijk kunnen wisselen van aanbieder. Dat brengt risico’s met zich mee; de mededingingswaakhond wil daarom een aanpassing van komende EU-regels die de concurrentie tussen cloudaanbieders bevordert.

De ACM deed een marktstudie die niet alleen een ‘lock-in-effect’ aantoonde, maar ook problemen met het combineren van clouddiensten van verschillende aanbieders. ‘Hierdoor zijn er risico’s voor de prijs, kwaliteit en innovatie van clouddiensten.’ Binnen de EU staat een Data Act op stapel die betrekking heeft op dergelijke dienstverlening en die moet het makkelijker maken om te wisselen van cloudaanbieder. ‘Dat is alleen nog niet genoeg voor een goed werkende markt. De ACM stelt daarom een aanpassing van de Data Act voor zodat het ook makkelijker wordt om clouddiensten te combineren (ook wel interoperabiliteit genoemd).’ Er wordt een vervolgonderzoek gedaan om te kijken in welke mate de overstapdrempels in de praktijk concurrentieproblemen veroorzaken en of die nu al kunnen worden aangepakt.

Clouddiensten krijgen bepalende rol

Uit het onderzoek blijkt dat 65% van de Nederlandse bedrijven inmiddels gebruik maakt van clouddiensten, tegen 41% gemiddeld in Europa. ‘Dataverwerking en digitalisering zijn in diverse sectoren essentieel geworden om te kunnen concurreren. Clouddiensten spelen met hun innovatieve toepassingen hier een essentiële rol in’, zegt ACM-bestuurslid Manon Leijten. ‘Aanbieders van clouddiensten krijgen hierdoor een steeds belangrijkere positie in de digitale economie. De ACM ziet risico’s voor de concurrentie op deze markt en vindt het belangrijk om bedrijven en organisaties hiertegen te beschermen.’

Interoperabiliteit verplichten

De suggesties die de autoriteit heeft gedaan, moeten het makkelijker maken om verschillende clouddiensten flexibel met elkaar te combineren zodat ondernemingen naar eigen keuze clouddiensten van verschillende aanbieders kunnen afnemen en zo de dienstverlening kunnen krijgen die voor hen het beste is en tegen de beste prijs. ‘Ook kunnen hierdoor nieuwe innovatieve spelers makkelijker toetreden tot de markt.’ De ACM vindt dat in de Data Act ook moet worden opgenomen dat aanbieders van clouddiensten verplicht zijn om interoperabiliteit mogelijk te maken. Dat moet gebeuren door het maken van een duidelijk onderscheid tussen dataportabiliteit (makkelijk data elders kunnen onderbrengen) en interoperabiliteit (dat clouddiensten met elkaar kunnen samenwerken). Ook stelt de ACM voor de tarieven voor interoperabiliteit te maximeren.

Microsoft en Amazon beheersen markt

De grootste twee aanbieders zijn Microsoft Azure en Amazon Web Services. Die hebben elk een marktaandeel van 35 à 40%. ‘Gezien de kenmerken van de markt is het voor kleinere spelers moeilijk om effectief met grote geïntegreerde aanbieders te concurreren. Daarom maakt de ACM zich zorgen over verdere consolidatie.’ Daarnaast wijst de ACM erop dat de concurrentie tussen clouddiensten zich vooral richt op het moment waarop bedrijven of instellingen hun aanbieder voor het eerst kiezen. ‘Aanbieders proberen hen dan te verleiden door bijvoorbeeld gratis clouddiensten en door volumekortingen aan te bieden. Wie eenmaal een keuze heeft gemaakt, kan daarna moeilijk overstappen naar een andere aanbieder. Bedrijven en organisaties zijn dan locked-in.’ De ACM ziet het risico dat de cloudaanbieders de prijzen verhogen of de kwaliteit van de dienstverlening verlagen. Ook zijn er risico’s voor de innovatie.

Vergoedingen voor verplaatsen data

Zo vragen cloudaanbieders hoge vergoedingen voor het verplaatsen van data om overstappen te ontmoedigen. ‘Daarnaast zijn de verschillende clouddiensten van één aanbieder vaak zodanig met elkaar verweven, dat het technisch ingewikkeld is om van aanbieder te wisselen. Bovendien kunnen gegevens door het gebrek aan standaarden niet altijd goed worden overgezet. Daardoor is dataportabiliteit soms beperkt.’ Combineren is lastig omdat clouddiensten van verschillende aanbieders vaak slecht met elkaar communiceren. De Digital Markets Act, die volgend jaar van kracht wordt, schrijft overigens al voor dat grote aanbieders van clouddiensten geen beperkingen mogen opleggen aan eindgebruikers om van aanbieder wisselen.