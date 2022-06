SnelStart gaat samen met MyEmma en Pro Management

SnelStart neemt softwarebedrijf MyEmma over en heeft een intentieovereenkomst bereikt tot overname van de activiteiten van Pro Management. Daarmee breidt SnelStart de dienstverlening aan administratie- en accountantskantoren flink uit.

Volledig documentenbeheer

Het documentenbeheerportaal van MyEmma biedt bedrijven uitgebreide mogelijkheden voor het verzamelen en ordenen van digitale documenten. Dat is niet alleen voor kantoren in de accountancybranche handig, maar ook voor bijvoorbeeld zorgorganisaties, notariskantoren, HR-afdelingen, makelaars en andere organisaties die documenten creëren, bewaren en delen voor bijvoorbeeld accordering en ondertekening.

Accountancyprocessen automatiseren

De software van Pro Management sluit hier goed bij aan. Hierin automatiseert elk administratie- of accountantskantoor snel en gemakkelijk de werkprocessen, van planning en urenregistratie tot de financiële verslaglegging en rapportages. Het maakt de door velen ervaren wildgroei aan softwareoplossingen en koppelingen overbodig, want hiermee staan alle werkzaamheden overzichtelijk bij elkaar in één portaal.

Herman Weessies, directeur van SnelStart, verduidelijkt de stap: ‘Deze bedrijven passen bij ons. MyEmma zorgt voor veilig, efficiënt ordenen van documenten, een eerste vereiste in de financiële praktijk. Onze nieuwe partner Pro Management heeft hetzelfde DNA als SnelStart – we zijn begonnen vanuit de eigen gebruikersbehoefte, dik voordat de hele wereld werd gedigitaliseerd. Samen kunnen we zoveel meer betekenen voor de kantoren die met SnelStart werken.’

Directeur Kees Schaap van Pro Management onderschrijft die visie. ‘Onze pakketten zijn 100% aanvullend’, zegt hij. ‘SnelStart wil de klant helpen op het gebied van digitalisering en dat is precies wat wij ook doen. De aansluiting tussen Pro Management en SnelStart, van boekhouding naar jaarrekening, wordt als erg prettig ervaren.’

Ook Dave Leeuwerik, CEO van MyEmma, is blij met de ontwikkelingen. ‘We zien dit als een enorme, mooie kans voor MyEmma, het team en onze klanten en toekomstige klanten’, zegt hij. ‘MyEmma hebben we ontwikkeld vanuit de behoefte van klanten om documenten snel terug te vinden, te delen en te accorderen. SnelStart past daar heel goed bij en dat maakt het mogelijk om onze toekomstambities waar te maken.’

Verdieping van dienstverlening

Deze stap helpt SnelStart zijn dienstverlening aanzienlijk te verdiepen, meldt het softwarebedrijf. De organisaties passen goed bij elkaar. Ze zijn begonnen vanuit de behoefte van de gebruiker en ontwikkelen nog steeds vanuit die gedachte. Het zijn bovendien echt Nederlandse producten. Met deze hulpmiddelen in combinatie met het pakket SnelStart Accountant kunnen administratie- en accountantskantoren de financiële dienstverlening aan hun ondernemersklanten eenvoudig verder digitaliseren en verbeteren. De samenwerking is nog nieuw. Integratie van de diensten van MyEmma, Pro Management en SnelStart zal in de komende tijd in nauwe samenspraak en in overleg met gebruikers vorm krijgen.