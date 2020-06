EY constateert bij Wirecard: €1,9 mrd zoek

Het Duitse betaalbedrijf Wirecard, een belangrijke concurrent van Adyen, blijkt €1,9 mrd kwijt te zijn. De publicatie van zijn jaarcijfers over 2019 is voor de vierde keer uitgesteld. Dat is ook slecht nieuws voor EY. De positie van de huisaccountant staat al tijden onder druk.

Derdegeldenrekeningen

Het gaat om geld dat volgens de balans van Wirecard op derdegeldenrekeningen zou moeten staan. Twee Aziatische banken beheerden die voor Wirecard, maar konden de miljarden volgens een verklaring van het betaalbedrijf van donderdagochtend niet vinden. Daarom heeft accountant EY extra tijd nodig om uitgebreide audits uit te voeren en kunnen de jaarcijfers, die donderdag voorbeurs wereldkundig gemaakt hadden moeten worden, niet worden gepubliceerd. Of er sprake is van fraude weet Wirecard nog niet, maar ceo en oprichter Markus Braun heeft wel aangekondigd dat het een klacht gaat indienen ‘tegen onbekende personen’.

Koers ingestort

Wanneer Wirecard nu wel met zijn jaarcijfers komt is nog onbekend. Als er vrijdag geen goedgekeurde cijfers liggen, kunnen schuldeisers €2 mrd aan schulden terugvorderen bij het bedrijf. Het aandeel Wirecard stortte op het nieuws volledig in. Wirecard kwam wel met voorlopige jaarresultaten over 2019. Ondanks de langslepende problemen haalt het bedrijf nog flink geld binnen. Het bedrijf verwerkte 38% meer transacties dan een jaar eerder, in totaal €173 mrd. De winst op ebitda-basis nam met een vergelijkbaar percentage toe naar €772 mln, waar dat vorig jaar nog €580 mln was.

Onderzoek KPMG

Accountant KPMG deed eerder onderzoek naar de boekhouding van Wirecard en vond vooralsnog geen belastend bewijs voor malversaties. Wel liet het onderzoeksrapport van eind april vragen open. De juistheid van omzetten met derde partijen in Azië kon niet worden vastgesteld. KPMG verweet Wirecard soms onvoldoende meegewerkt te hebben. In mei werd bekend dat aandeelhouders een zaak tegen Wirecard hebben aangespannen. De Duitse beurstoezichthouder Bafin is ook een onderzoek gestart.

‘EY niet meer geloofwaardig’

Wirecard zei toen dat geen correcties van de jaarrekening in de onderzoeksperiode 2016, 2017 en 2018 nodig zijn. De publicatie van het jaarverslag werd wel uitgesteld. Huisaccountant EY had het controlewerk nog niet kunnen voltooien. VEB-directeur Paul Koster eiste namens de Europese tak European Investors in een brief dat huisaccountant E&Y zijn werk voor Wirecard neerlegt. Hij noemde het in het Financieele Dagblad ‘onmogelijk’ dat de accountant probleemloos zijn goedkeuring aan de jaarrekening kan verlenen. Een nieuwe accountant is nodig, zei Koster, ‘omdat het vertrouwen in de huidige accountant tot een dieptepunt is gezakt’.

Mogelijk rechtszaak

Het KPMG-rapport beschuldigt EY niet direct slecht werk, maar pakt toch niet gunstig uit voor de huisaccountant. Een advocaat van Schirp & Partner spreekt in een interview met het Duitse blad Finance over ‘een klap in het gezicht’ van EY. Twee advocaten zijn erop gedoken. Ze verwijten EY dat ze geen goed onderzoek naar de jaarrekeningen van Wirecard hebben gedaan. Ook de manier waarop zogenaamde ‘escrow’-rekeningen in de jaarrekening zijn opgenomen, zou beleggers op het verkeerde been hebben gezet. ‘Wirecard kon zijn cashratio ongehinderd verhogen’, zegt een van de advocaten tegen Finance. Dat is harde kritiek op EY. De advocaten onderzoeken de haalbaarheid van een rechtszaak tegen het accountantskantoor in Duitsland.