‘Overheid moet zich richten op hulp aan MKB bij hervorming’

Het MKB gaat de hardste klappen krijgen nu de overheid de staatssteun in verband met de coronacrisis versobert. Dat verwacht het Comité voor Ondernemerschap. Dat adviseert de overheid om MKB-ondernemers te helpen om zich aan te passen aan structurele veranderingen en niet te proberen om alle bedrijven in iedere sector te redden.

Het comité, waarin onder anderen koningin Máxima zitting heeft, brengt eens per jaar een jaarbericht uit over de staat van het MKB. Nu heeft het vanwege de crisis een advies gestuurd aan het ministerie van Economische Zaken, zegt voorzitter Harold Goddijn (TomTom). Hij vindt dat de blik verder moet worden gericht dan alleen de crisisperiode. Een historische daling van het bruto nationaal product en een golf aan reorganisaties en faillissementen liggen op de loer. ‘De huidige steunmaatregelen houden bedrijven op de been, maar die steun is niet houdbaar. De overheid kan niet tot in de lengte van jaren dit soort bedragen uitgeven. De suggestie was dat je met steun banen kan behouden, maar uiteindelijk zal dat niet helpen. We hebben uitstel gekocht en geen afstel.’

Geen investeerder

Het MKB krijgt in versterkte mate te maken met krimp. Goddijn verwijst naar de cijfers in de VS, waar de gemiddelde omzetdaling op 5% wordt geschat, maar voor het MKB een krimp van 15% wordt voorspeld. Ook in Nederland zal het midden- en kleinbedrijf meer omzet verliezen, verwacht hij. Maar de overheid moet niet proberen iedereen te redden, zeker niet bedrijfstakken die het voor de coronacrisis al moeilijk hadden. ‘Dat moet je niet willen. De overheid is geen private-equity-investeerder.’ Ondernemers moeten zelf het heft in handen nemen, is het advies. Daarbij kan overheid wel helpen: ‘Het MKB had al moeite met ontwikkelingen zoals globalisering en digitalisering. Dat laatste zal door corona versneld doorzetten. We dachten bijvoorbeeld heel lang de tijd te hebben om een antwoord te vinden op robotisering.’ MKBers moeten zulke ontwikkelingen nu versnellen, vindt Goddijn.

Makkelijker maken om te stoppen

Het Comité voor Ondernemerschap wil de faillissementswet versoepelen. ‘We moeten het makkelijker en minder kostbaar maken om te stoppen’, zegt Goddijn. Op het gebied van de arbeidsmarkt moet de overheid meer doorlopend blijven scholen en opleiden, minder vergoeding bij ontslag en belasting op arbeid stimuleren, adviseert het comité. Dat voorziet de komende twee of drie jaar meer fusies en overnames bij het MKB. Door meer schaalgrootte zal investeren in opleidingen en digitale geletterdheid ook makkelijker worden, is de verwachting.

Bron: FD