Omzetverlies berekenen bij NOW 2.0: hoe dan precies?

De voorwaarde voor NOW 2.0 is dat de werkgever een periode van vier aaneengesloten maanden een omzetverlies van minimaal 20 procent heeft. Als de werkgever de eerste aanvraagperiode NOW heeft gekregen, dan moet deze periode van 4 maanden aansluiten op de vorige periode van 3 maanden.

Bijvoorbeeld:

De eerste aanvraagperiode NOW heeft de werkgever omzetverlies doorgeven over april, mei en juni.

Voor de tweede aanvraagperiode NOW geeft de werkgever daarom het omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober.

Als de werkgever nu voor het eerst NOW aanvraagt, dan kun je kiezen uit omzetverlies vanaf:

1 juni: je geeft dan het percentage omzetverlies door over juni, juli, augustus en september. 1 juli: je geeft dan het percentage omzetverlies door over juli, augustus, september en oktober. 1 augustus: je geeft dan het percentage omzetverlies door over augustus, september, oktober en november.

Let op: De gekozen 4 maanden waarin je omzetverlies verwacht, kun je niet meer aanpassen.

Berekening omzetverlies

De berekening van het omzetverlies gaat op deze manier:

Neem de totale omzet van 2019.

Deel dit bedrag door 3. Dat is de gemiddelde omzet over 4 maanden.

Vergelijk de verwachte omzet voor een van de periodes hierboven met dit bedrag.

Misschien geldt het volgende voor de werkgever:

De werkgever is gestart met een bedrijf of hij heeft een (onderdeel van een) bedrijf overgenomen tussen 1 januari 2019 en uiterlijk 1 februari 2020 : je kunt uitgaan van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname tot en met 29 februari 2020 . De uitkomst reken je om naar 4 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.

: je kunt uitgaan van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of de overname tot en met . De uitkomst reken je om naar 4 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand. De werkgever is een onderneming met Nederlandse en buitenlandse dochters: omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands sv-loon hebben, tel je dan niet mee.

Het bedrijf heeft tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 bedrijfsactiviteiten of een bedrijfsonderdeel afgestoten: je rekent dan het omzetverlies vanaf de datum waarop deze wijziging is ingegaan tot en met 29 februari 2020 . De uitkomst reken je om naar 4 maanden. De omzet gaat over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand.

Rekenvoorbeeld omzetverlies berekenen

Werkgever X heeft over 2019 € 150.000 omzet.

Zijn gemiddelde omzet per 4 maanden was in 2019 dus € 50.000.

Hij verwacht omzetverlies over juni, juli, augustus en september 2020.

Voorbeeld 1

Werkgever X had in juni € 5.000 omzet. In juli verwacht hij € 5.000 omzet, in augustus € 6.000 en in september € 4.000.

Over deze 4 maanden verwacht hij dus een totale omzet van € 20.000.

€ 20.000 is 40% van € 50.000 (gemiddelde omzet).

Zijn omzetverlies is € 30.000. Dat is 60% omzetverlies. Werkgever X kan een aanvraag indienen.

Voorbeeld 2

Werkgever X had in juni € 10.000 omzet. In juli verwacht hij € 00,00 omzet, in augustus € 25.000 en in september € 7.500.

Over deze 4 maanden verwacht hij dus een totale omzet van € 42.500.

€ 42.500 is 85% van € 50.000 (gemiddelde omzet).

Zijn omzetverlies is € 7.500. Dat is 15% omzetverlies. Werkgever X kan geen aanvraag indienen, omdat het omzetverlies minimaal 20% moet zijn.

