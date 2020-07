Overheid neemt PEPPOL-autoriteit over

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) meldt dat de overheid het beheer en toezicht op PEPPOL per 1 oktober 2020 over gaat nemen, met als doel om een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur voor e-facturatie te kunnen garanderen.

Uit twee onderzoeken kwam naar voren dat het publiek belang van een veilige en betrouwbare infrastructuur voor e-facturatie een grotere en actievere rol van de overheid vergt, motiveert het ministerie het besluit: ‘Om te kunnen garanderen dat de Nederlandse overheid ook in de toekomst is verzekerd van een veilige en betrouwbare digitale infrastructuur voor e-facturatie, neemt het ministerie van BZK de rol van kadersteller en toezichthouder in goed overleg over van de private stichting Simplerinvoicing.’

Overdracht

Het ministerie van BZK en de stichting Simplerinvoicing melden er voor te zorgen dat gedurende de overdracht van de PEPPOL-autoriteit de digitale infrastructuur beschikbaar blijft voor bedrijven en overheden om e-facturen te versturen en te ontvangen.

PEPPOL

PEPPOL is een gestandaardiseerde digitale uitwisselingsinfrastructuur om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen. PEPPOL is geen op zichzelf staande technische voorziening of softwareprogramma. In plaats daarvan wordt de PEPPOL-infrastructuur geleverd door meerdere toegelaten serviceproviders in een netwerk. Deze serviceproviders werken samen in een stelsel volgens gezamenlijke afspraken: het Afsprakenstelsel PEPPOL. De Nederlandse PEPPOL-autoriteit ziet erop toe dat de toegelaten deelnemers zich houden aan de gezamenlijke afspraken over de veiligheid, betrouwbaarheid en interoperabiliteit van de digitale infrastructuur.

Bron: BZK