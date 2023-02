MintBlue maakt e-factureren veiliger

De nieuwe integratie in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK) maakt geautomatiseerde identiteitsverificatie en -controle mogelijk voor o.a. Visma | yuki.

Blockchain-as-a-Service (BaaS) platform mintBlue kondigt een nieuwe integratie aan in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK), voor o.a. boekhoudplatform Visma | Yuki. Met een connectie tot de publieke blockchain via mintBlue, heeft Visma | yuki vorig jaar al een eerste stap gezet naar een volledig veilig geautomatiseerd proces van factuurverwerking en -betaling, waarbij de authenticiteit van facturen en bonnen automatisch geverifieerd wordt. De nieuwe integratie tussen de publieke blockchain en de KVK maakt het mogelijk om automatisch de identiteit van verzenders en ontvangers van facturen te verifiëren, wat bijdraagt aan efficiëntie, transparantie en vermindering van fraude in e-facturering.

‘Bij Visma | yuki hebben we een belangrijke stap gezet om onze klanten meer geruststelling te geven over hun facturatie flow. Dankzij de nieuwe integratie kunnen we met hogere zekerheid aangeven dat een factuur veilig is. In een tijd waarin er veranderingen plaatsvinden in regelgeving rondom privacy, beveiliging en eigendom, waren we onder de indruk van hoe gemakkelijk het was om onze e-factuur technologie pionierend en innoverend te maken met behulp van mintBlue. Onveranderbare opslag en automatisering van identiteit geverifieerde facturen is van groot belang voor de vermindering van fraude en de toekomst van e-factureren. We zijn erg enthousiast over deze oplossing en kijken uit naar de groei van het ecosysteem,’ aldus Jeroen van Haasteren, CTO van Visma | yuki.

Universal Business Language (UBL)

Met de Software Development Kit (SDK) van mintBlue kunnen factuurverwerkers hun facturen publiceren op de publieke blockchain. Hierdoor hebben gebruikers altijd controle over hun eigen data en zijn ze niet afhankelijk van derde partijen. Door gebruik te maken van de publieke blockchain, een altijd beschikbare database, kunnen gebruikers in een fractie van een seconde de authenticiteit van inkomende facturen en de identiteit van de verzenders verifiëren. Ook papieren bonnen kunnen eenvoudig op de publieke blockchain worden verwerkt, waar ze automatisch geverifieerd en verwerkt worden.

‘Deze samenwerking toont aan dat onze SDK schaalbaar is en daadwerkelijk waarde levert aan organisaties en bedrijven. We zijn trots om onze expertise te kunnen delen met Visma | yuki om e-factureren efficiënter, maar vooral fraude- en toekomstbestendig te maken,’ zegt Niels van den Bergh, CEO van mintBlue.

Sinds april 2019 heeft de Nederlandse overheid het gebruik van Universal Business Language (UBL) verplicht gesteld voor facturen. Ondanks deze verplichting heeft slechts 20% van de bedrijven het geïmplementeerd. Met de invoering van nieuwe regelgeving, kan dit echter een probleem opleveren voor bedrijven die nog niet zijn voorbereid op deze verandering. Momenteel stuurt bijna de helft van de mensen alleen een PDF of een papieren factuur. Het ontbreken van UBL-data betekent dat elke factuur nauwkeurig opnieuw moet worden overgetypt. mintBlue’s SDK kan een directe oplossing bieden door factuurverwerkers toegang te geven tot een digitale UBL-factuur die is opgeslagen op de publieke blockchain, waardoor het risico op fouten en fraude wordt verminderd en snellere betalingen mogelijk worden.