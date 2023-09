MKB Brandstof en Exact vereenvoudigen administratie met e-facturen

Het beheer van brandstofuitgaven kan een tijdrovende en complexe taak zijn. Het verzamelen van papieren bonnen, het indienen van declaraties en het handmatig verwerken van deze gegevens in de administratie brengt inefficiëntie en kosten met zich mee. Een oplossing die de administratieve rompslomp vermindert, maar nog niet zo bekend is: digitale facturen via Peppol.

Een nieuw whitepaper, uitgebracht door MKB Brandstof en Exact, legt de voordelen uit van digitale facturen en hoe ze de brandstofadministratie kunnen vereenvoudigen. Het whitepaper beschrijft concrete situaties waarin je te maken krijgt met de ongemakken van traditionele administratieve processen, zoals het verzamelen en digitaliseren van bonnen, declaraties en betalingen. En het legt uit hoe digitale facturen via Peppol een efficiëntere en kosteneffectieve oplossing bieden.

Wat is Peppol?

Peppol, staat voor ‘Pan-European Public Procurement Online’, is een gestandaardiseerd netwerk dat het elektronisch uitwisselen van facturen en andere handelsdocumenten tussen bedrijven, overheden en hun leveranciers mogelijk maakt. Het biedt een veilige en efficiënte infrastructuur voor het verzenden en ontvangen van e-facturen, waardoor handmatige processen, papiergebruik en administratieve lasten worden verminderd. Peppol is ontwikkeld om grensoverschrijdende handel binnen Europa te vergemakkelijken en wordt gebruikt door duizenden organisaties en overheden in verschillende sectoren om de interoperabiliteit en de adoptie van elektronisch factureren te bevorderen. Het stelt bedrijven in staat om snel en nauwkeurig zaken te doen, terwijl ze voldoen aan de geldende regelgeving voor e-facturatie.

Jorn Zijlstra, MKB Brandstof: “Steeds meer ondernemers gebruiken Peppol. Dit is fantastisch om te zien, want zo bieden we nog meer gemak. Met onze factuur vereenvoudigen we de administratie natuurlijk al, maar met Peppol verwerken we deze ook nog eens met één druk op de knop. Ondernemers ontvangen e-facturen van MKB Brandstof én alle andere aangesloten leveranciers automatisch in het boekhoudprogramma. Wij maken gebruik van ‘auto discovery’. Na het activeren van Peppol in je boekhoudprogramma hoef je niets meer te doen.”

Peppol en Exact Online

Het whitepaper biedt inzichten in het gebruik van digitale facturen via Peppol in combinatie met de boekhoudsoftware van Exact Online. Het illustreert hoe ondernemers met behulp van een MKB Brandstofpas naadloos tankbeurten kunnen registreren en digitale facturen automatisch kunnen laten genereren en verwerken in hun financiële administratie. Hierdoor worden handmatige processen geëlimineerd en ontstaat er een gestroomlijnd en nauwkeurig brandstofbeheer.

Koen Baron, Solution Marketeer bij Exact: “Het voordeel van het versturen en ontvangen van e-facturen via het Peppol netwerk is dat het een beveiligd netwerk is waarbij de authenticiteit van verzender en ontvanger zijn vastgelegd. Daarnaast wordt bij het versturen van e-facturen een retourbericht meegestuurd waardoor de verzender een bevestiging krijgt als de factuur is ontvangen, bevestigd of betaald.”

In de whitepaper wordt ook uitgelegd wat een e-factuur anders maakt dan een PDF-factuur. Digitaal factureren met een e-factuur is namelijk niet hetzelfde als factureren met PDF-bestanden – alhoewel verwarring rondom dit onderwerp begrijpelijk is.

MKB Brandstof en Exact nodigen ondernemers en accountants uit om het whitepaper te downloaden en de voordelen van digitale facturen via Peppol te ontdekken. Dit biedt een unieke gelegenheid om de administratieve lasten te verminderen, kosten te besparen en de efficiëntie van brandstofbeheer te verbeteren. Meer weten? Klik hier!