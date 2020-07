Visionplanner en MKB-kredietcoach ondersteunen accountants met ondernemersvraagstukken in crisistijd

In de tweede helft van dit jaar en gedurende geheel 2021 wordt een aanzienlijke toename van hulp- en financieringsaanvragen van ondernemers actief in het MKB verwacht. Daarbij zal de ondernemer vaak gebruik willen maken van de deskundigheid van de MKB-accountant. Nadat MKB-kredietcoach voor Visionplanner eerder al de Financieringsgids 2020 met Corona-update ontwikkelde. Hebben beide partijen nu een trainingspakket ontwikkelt die accountants en administratiekantoren helpt bij het inhoudelijk adviseren over financierings-, bedrijfskundige en -economische vraagstukken van ondernemers. Het trainingspakket bestaat uit twee onderdelen:

Leergang Financieringsdeskundige

Leergang Mini-MBA bedrijfsadvisering voor MKB-accountant

In de leergang Financieringsdeskundige leert de accountant alles over de wijze waarop deze ondernemers adequaat ondersteunt bij financieringsvraagstukken tijdens en na het Corona tijdperk. De accountant maakt kennis met de grote verscheidenheid aan financieringsoplossingen, ontdekt hoe een kredietbeoordelaar naar een financieringsaanvraag kijkt en besluit om wel of geen financiering te verstrekken. Natuurlijk wordt er ook stilgestaan bij de vaktechnische regels waar een accountant of een adviseur zich aan moet houden. Na deze leergang is de accountant in staat om zowel eenvoudige als complexe financieringsvraagstukken naar tevredenheid van de klant en de financier op te lossen.

De leergang wordt online gehouden op 27 augustus, 1, 3 en 8 september van 14.45 tot 17.45 uur en is goed voor 12 erkende PE-punten. De reguliere prijs is € 595 (ex BTW) Klanten van Visionplanner ontvangen een korting van € 100.

Leergang Mini-MBA bedrijfsadvisering voor MKB-accountants

De leergang mini MBA bedrijfsadvisering voor MKB-accountants gaat dieper in op vraagstukken die samenhangen met het adviseren over en het ontwikkelen van business- en verdienmodellen is samenwerking met de ondernemer. Aan de hand van een running praktijkcase gaat de accountant aan de slag met onderwerpen als het maken van strategische keuzes, business-intelligence, procesoptimalisatie, marketing, organisatieontwerp en innovatie. Na het afronden van deze leergang ben is de accountant in staat om met de ondernemer de dialoog aan te gaan over aanpassingen in het business- en verdienmodel met als doel het vergroten van de toegevoegde waarde van de ondernemer en zijn onderneming. In de leergang zal ook worden stilgestaan bij de effecten van Corona op business- en verdienmodellen.

De leergang wordt online gehouden op 24 en 29 september en op 1 en 8 oktober van 14.45 tot 17.45 uur en is goed voor 12 erkende PE-punten. De reguliere prijs is € 595 (ex BTW) Klanten van Visionplanner ontvangen een korting van € 100.

Meer informatie over de leergangen en aanmelden kan via deze link.