Naar schatting 3% van accountantskantoren aan NOW-infuus

Op de lijst met ruim 139.000 bedrijven die noodsteun kregen uit de eerste NOW-regeling staan naar verhouding weinig accountants- en administratiekantoren. De ontvangen bedragen lopen uiteen van een paar honderd euro tot bijna een kwart miljoen. De top-30 accountantskantoren komt in het NOW-register niet voor.

Lastig zoeken

Afgelopen vrijdagmiddag maakte het UWV de lijst met namen openbaar van alle bedrijven en organisaties die onder de eerste NOW-regeling noodsteun hebben ontvangen. Alleen naam, vestigingsplaats en bedrag zijn bekend gemaakt. Dit maakt het lastig om het aantal accountants- en administratiekantoren in de lijst te bepalen. Dit is alleen mogelijk met een SBI-nummer (62.920) maar dit is niet vermeld. Daarom kan alleen, via een omweg, een globale indruk worden verkregen van het aantal accountants- en administratiekantoren dat van NOW 1.0 gebruik heeft gemaakt.

Eén manier om dat te schatten is het register van de Kamer van Koophandel te raadplegen. Dat vermeldt 1858 bedrijven met ‘accountant’ in de bedrijfsnaam (hoofdvestigingen). In het NOW-register komen 49 bedrijven met het woord ‘accountant’ voor. Wordt dit aantal afgezet tegen het aantal vermeldingen in het KvK-register dan heeft circa 3% van de accountantskantoren noodsteun gekregen. Om het aantal administratiekantoren aan het NOW-infuus te schatten is nog moeilijker. Zij gebruiken lang niet alle het woord ‘administratiekantoor’ in de naam en bovendien houden lang niet alle administratiekantoren in het KvK-register (5805 bedrijven) zich bezig met de boekhouding of andere financiële dienstverlening. Daarom is het op basis van het NOW-register onverantwoord een uitspraak te doen over het percentage administrateurs dat een beroep op noodsteun heeft gedaan.

31.000 euro

Kijken we naar de 49 ‘accountantskantoren’ in het NOW-register dan ontvingen zij samen 1,5 miljoen euro, omgerekend bijna 31.000 euro per kantoor. Maar er zijn uitschieters naar boven en beneden. Van deze 49 accountantskantoor kreeg Accountantskantoor Govers uit Eindhoven het hoogste voorschot: € 240.174. De Zorgaccountants uit Bilthoven kregen € 197.349 overgemaakt vanuit de eerste NOW-regeling. Daar staat tegenover dat Praud Accountants uit Ruurlo slechts € 1.326 steun kreeg, en N & S Accountants uit Tuitjehoorn € 1.056. Naar het zich laat aanzien hebben 11 SRA-kantoren NOW-steun aangevraagd en gekregen. In totaal ontvingen zij € 535.158, gemiddeld € 48.650 per kantoor. Volgens de SRA-website telt de organisatie 370 leden. Dit betekent dat circa 3% van de SRA-leden overheidssteun heeft gekregen in verband met de coronacrisis, een percentage dat dus overeenkomt met de inschatting van Accountancy Vanmorgen over de totale accountancybranche.

Gemiddeld per medewerker

Grote kantoren hebben meer personeelskosten en ontvangen logischerwijs hogere NOW-bijdragen. Wie meer wil weten over de financiële situatie bij accountants kan beter naar de gemiddelde steun per medewerker kijken. Hoe hoger de gemiddelde steun per medewerker, hoe meer het kantoor omzet heeft verloren door de coronacrisis. De NOW-subsidie is immers bedoeld om loonkosten te dekken door wegvallende omzet in vergelijking met 2019. Govers is een maatschap met circa 180 medewerkers en actief sinds 1927, ‘het oudste actieve accountantskantoor uit Eindhoven’, zoals de website vermeldt. De Zorgaccountants is een accountantskantoor gericht op zorg, welzijn en het MKB. Volgens de website zijn er ruim 80 medewerkers. Dit maakt dat de ontvangen noodsteun per medewerker bijna het dubbele is als dat van Govers: € 2467 om € 1334.

Duik je dieper in de cijfers dan blijkt de gemiddelde steun per medewerker te variëren. Advies- En Accountantskantoor 4 You uit Delft ontving in totaal € 53.523 aan NOW-geld, maar heeft volgens de eigen website slechts 12 medewerkers. Dat komt neer op € 4.460 per medewerker. Mater Accountants uit Nijmegen kreeg € 50.121 en heeft volgens de eigen website 11 medewerkers, wat neerkomt op € 4.556 per medewerker. Mater is een familiebedrijf met een historie van 40 jaar dat naast accountancy ook fiscaliteit, administratie en advies doet. Ook Nagtzaam Accountants & Fiscalisten Veghel ontvangt meer dan vierduizend euro per medewerker.

Ondersteuners

Ook de dienstverleners in de accountancybranche konden niet zonder overheidssteun. Extendum ontving € 107.979, Auxilium werd met € 99.609 gesteund en Fiscount kreeg € 97.698 bijgeschreven. Dat is op zich niet onlogisch: een substantieel deel van de omzet van deze organisatie bestaat uit het geven van cursussen en trainingen. Deze kwamen door corona tijdelijk volledig stil te liggen. Full Finance is de enige accountancydienstverlener die geen loonsubsidie heeft ontvangen. Opvallend is verder dat van alle beroepsorganisaties uit de branche alleen de NOAB (Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen) voorkomt in het NOW-register. Deze organisatie kreeg € 46.875 aan steun. Ook het kantoor van Novak-voorzitter Marco Moling, Accountax Accountants & Bedrijfsadviseurs uit Reuver, ontving € 8.226 aan staatssteun. Novak biedt diensten en services aan de MKB-accountant.

Download hier de volledige lijst met bedrijven die geld kregen uit de eerste NOW-regeling.