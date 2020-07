NOW aangevraagd en dan gegevens wijzigen: kan dat?

Na het aanvragen van de tegemoetkoming NOW kun je sommige gegevens nog wijzigen. Een aantal gegevens kan niet meer worden gewijzigd. Wat kun je wel en wat kun je niet wijzigen als je eenmaal een aanvraag voor de NOW hebt ingediend?

Omzetverlies

Het verwachte percentage omzetverlies kun je altijd verhogen. Neem hiervoor contact op met UWV Telefoon NOW via 088 – 898 20 04 (lokaal tarief – belkosten zijn afhankelijk van de telefoonaanbieder).

Het achteraf verlagen van het verwachte percentage omzetverlies is niet mogelijk. Wel houdt UWV er bij de definitieve berekening rekening mee als het omzetverlies lager uitvalt.

Loonsom

Je kunt de loonsom niet wijzigen. UWV gaat uit van de gegevens die je in de loonaangifte aan de Belastingdienst heeft doorgegeven.

Bezwaar maken

Als de werkgever het niet eens is met de beslissing die hij van UWV heeft ontvangen, dan kan hij bezwaar maken. Hoe je bezwaar maakt, lees je in de brief met de beslissing.

Maak altijd binnen 6 weken bezwaar na de datum die op de beslissing staat. Ook als je contact met UWV opneemt, blijft de uiterlijke datum om bezwaar te maken gelden.

Je kunt online bezwaar maken of bezwaar maken op papier. Op uwv.nl/bezwaar vind je alle informatie over bezwaar maken. Maak je online bezwaar via het werkgeversportaal, kies dan voor kantoor ‘B&B NOW’. Maak je op papier bezwaar, stuur het bezwaarschrift dan naar:

UWV

Bezwaar en Beroep NOW

Postbus 59602

1040 LC AMSTERDAM

Zet in het bezwaarschrift altijd het telefoonnummer én stuur een kopie mee van de brief waartegen je bezwaar maakt.

In de meeste gevallen ontvang je binnen 6 weken een beslissing.

LH-nummer

Na de aanvraag kun je het loonheffingennummer niet meer wijzigen. Heb je op een verkeerd loonheffingennummer een aanvraag gedaan, dan kun je deze aanvraag wel intrekken. Daarna kun je een nieuwe aanvraag doen op het juiste loonheffingennummer.

Je trekt de aanvraag in door UWV een brief te sturen. Daarin leg je uit waarom je de aanvraag wilt intrekken. Stuur een kopie van de beslissing op jouw aanvraag mee. Het adres is:

UWV

Postbus 90055

5600 PH EINDHOVEN

Let op: als je de aanvraag intrekt en al een bedrag hebt ontvangen, dan moet je dit aan UWV terugbetalen.

Binnen 5 werkdagen nadat UWV de brief heeft ontvangen, krijg je van UWV een brief waarin staat wat je verder moet doen.

Geen gebruik meer van NOW

Wil je de aanvraag intrekken of de betalingen stopzetten, stuur UWV dan een brief waarin je uitlegt waarom je geen gebruik meer van de NOW wilt maken. Stuur een kopie van de beslissing op de aanvraag mee. Het adres is:

UWV

Postbus 90055

5600 PH EINDHOVEN

Let op: als je de aanvraag intrekt en al een bedrag hebt ontvangen, dan moet je dit aan UWV terugbetalen. Zet je de betalingen stop? Dan hoef je UW niet meteen terug te betalen. Bij de definitieve berekening bepaalt UWV hoeveel de werkgever nog krijgt of moet terugbetalen.

Je krijgt van UWV een brief waarin staat wat je verder moet doen binnen 5 werkdagen nadat UWV de brief heeft ontvangen.