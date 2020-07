Veel minder werkgevers melden zich aan voor NOW

De tweede ronde van de NOW-regeling trekt tot nu toe aanzienlijk minder aanmeldingen van werkgevers dan de eerste ronde. Het UWV heeft sinds maandag 6 juli 20.856 aanvragen ontvangen van werkgevers die in aanmerking willen komen voor de tweede NOW, meldt de uitkeringsinstantie. In april waren er in de eerste week bijna 80.000 aanvragen, bijna vier keer zoveel.

Inmiddels is er als onderdeel van NOW 2.0 aan 6.661 werkgevers een bedrag van 485 miljoen euro overgemaakt. Werkgevers kunnen de steunregeling nog tot en met 31 augustus aanvragen.

Betaalproces voorspoedig

Net als bij NOW 1.0 zegt het UWV alles op alles te zetten om ervoor te zorgen dat werkgevers die recht hebben op een tegemoetkoming hun voorschot zo snel mogelijk uitbetaald krijgen. De eerste week van NOW 2.0 laat zien dat dit lukt, meldt de uitkeringsingstantie. De eerste voorschotbedragen werden binnen vijf dagen overgemaakt. Inmiddels is al naar 6.661 werkgevers, samen goed voor bijna 400.000 werknemers, de eerste termijn van hun voorschot overgemaakt. In totaal gaat het om een bedrag van 485 miljoen euro. ‘Het is goed om te zien dat ook nu het betaalproces voorspoedig verloopt’, zegt Janet Helder, lid van de Raad van Bestuur. ‘Werkgevers kunnen zo de salarissen doorbetalen en zo blijven banen behouden. Het is mooi om daar als UW een bijdrage aan te kunnen leveren.’

Checklist voor werkgevers

Voor een snelle afhandeling is wel van belang dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Om werkgevers daarbij te helpen is op de website van het UWV een checklist te vinden met de benodigde gegevens. Ook is het van belang dat werkgevers een realistische inschatting van hun situatie maken. Met de rekenhulp omzetverlies kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies over een periode van vier maanden berekenen.

Voor een schatting van de hoogte van de tegemoetkoming over de tweede aanvraagperiode kunnen werkgevers de rekenhulp Simulatie NOW gebruiken. Deze simulatietool geeft voor werkgevers een indicatie van de hoogte van het voorschot en of na de definitieve berekening een bedrag moet worden terugbetaald of van UWV wordt ontvangen.