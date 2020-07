Accountantskantoor Visser & Visser blijft groeien

De omzet van Visser & Visser is in 2019 met 13,9 procent gestegen naar 30,7 miljoen euro. De audit-poot werd ondergebracht in een aparte BV en groeide het hardst.

Ingezet op audit

Veertig procent van de totale omzet van het kantoor komt uit accountancy. Deze divisie groeide met 6,7% ten opzichte van 2018. De 12,4 miljoen euro (2018: 11,6 mln) werd in dit bedrijfsonderdeel verdiend door 90 fte (106 medewerkers), wat neerkomt op ruim 137 duizend euro per fte. De omzet van audit & assurance kwam bij Visser & Visser uit op 5,5 miljoen euro, een groei van 25,8 procent ten opzichte van 2018 (toen 4,4 mln). Met 47 fte (51 medewerkers) betekent dat een omzet van ruim 116 duizend euro per fte. Audit is nu goed voor 18 procent van de omzet en de een na belangrijkste activiteit van de organisatie. De derde pijler onder Visser en Visser, met 15% van de omzet, is de fiscale praktijk, goed voor 4,7 miljoen (2018: 4,4 mln). Hier wordt 172.500 per fte mee verdiend. Dat de audit praktijk de fiscale praktijk heeft ingehaald verklaart ook waarom de gemiddelde omzet per fte in 2019 daalde: met audit wordt aanzienlijk minder per fte verdiend dan met fiscale diensten.



2019 2018 2017 2016 2015 Omzet (in € mln) 30,7 27,0 24,0 21,4 19,0 aantal fte 251,0 216,0 203,8 194,0 181,0 omzet per fte (x € 100.000) 122,3 125,0 117,8 110,3 105,0

Beste werkgever

Dit blijkt uit het tweede transparantieverslag in zijn bestaan. Visser en Visser is als niet-OOB organisatie niet verplicht tot publicatie van een dergelijk verslag maar doet dit wel. Het top-30 kantoor (12 vestigingen, 350 medewerkers) vindt ‘het nastreven van transparantie niet meer dan normaal’, zo valt de lezen. In 2019 vierde het kantoor zijn 30-jarig jubileum en werd het voor de tweede keer op rij door Effectory verkozen tot ‘beste werkgever in de financiële dienstverlening’. Het bestuur van Visser en Visser bestaat uit Steef Visser RA, Jaco Slingerland AA en Jan van Maaren AA. De samenstelling van de directie weerspiegelt de man-vrouwverhouding binnen de organisatie niet. Die is namelijk 60 om 40 procent. Het verzuimpercentage ligt met 2,2% lager dan het gemiddelde in de branche van zakelijke dienstverleners. Dat lag in 2019 boven de 3 procent.

Tuchtzaken

Volgens de compliance officer van Visser en Visser kreeg in 2019 één medewerker in het non-assurance domein te maken met het tuchtrecht. Deze tuchtrechtzaak leidde tot een berisping van de betrokken accountant.

Het transparantieverslag is hier online te bekijken.

Op de foto bij dit artikel: Ger Visser en Steef Visser in 1989, kort na de oprichting van hun kantoor. (foto: website Visser en Visser)